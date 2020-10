/ / CORONAVIRUS: REVELAN QUE EL PLASMA NO SIRVE PARA CASOS GRAVES

Revelaron que el plasma no sirve para casos graves pero advierten que “no está dicha la última palabra”.

El médico infectólogo Esteban Nannini se refirió al estudio que determinó que el plasma no es útil para pacientes con neumonía severa. "No quiere decir que no debemos usarlo más", afirmó y agregó: "No está dicha la última palabra".

En diálogo con el programa A Diario (Radio 2), el investigador del estudio PlasmAr explicó: "Teníamos expectativas por casos donde vimos respuestas. Se hizo un estudio donde algunos recibían un placebo y otros plasma. Ahí se determinó que no hay un beneficio en los pacientes con neumonía severa, que es la causa principal de hospitalización".

"Esto no quiere decir que no debemos usar más plasma. Quizás haya que buscar un paciente ideal para ver realmente el beneficio. También hay que ver qué tipo de plasma y anticuerpos administramos. No es lo mismo el de una persona que se recuperó a otra que tuvo un cuadro más severo. El plasma de esa segunda persona puede ser más eficaz", amplió. Para el infectólogo, "no está dicha la última palabra" sobre el tratamiento. "Vimos casos de mejorías", aseguró.

Por otro lado, comentó que el tratamiento con ibuprofeno inhalado podría conllevar un riesgo de "aerosolizar" el virus si se realizan en lugares amplios y con otras personas. "Desparramaría más el virus y otras personas podrían contagiarse. Pero si se hace en un ámbito cerrado o con un casco (como una escafandra) no habría riesgos", finalizó.

FUENTE Y FOTOS: Rosario 3