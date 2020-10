/ / NANNIS EXPUSO LOS NEGOCIOS DE MACRI CON CANIGGIA Y FUE AMENAZADA DE MUERTE

Mariana Nannis denunció que fue amenazada y teme por su vida debido a que expuso los negocios de Macri con Caniggia.

La ex esposa del ex jugador de la Selección declaró ante la Justicia que está siendo seguida y amedrentada, con vehículos e incluso una "sevillana", por "manejar información sensible" de los negocios habría hecho el macrismo con el "Pájaro" en el caso "parques eólicos". Aseguró tener miedo por su seguridad y la de sus hijos, por lo que pidió custodia.

Tras exponer ante la opinión pública y la Justicia que Claudio Paul Caniggia habría participado de las operaciones de presunta corrupción de Mauricio Macri que se investigan en la causa conocida como "Parques eólicos", la ex esposa del futbolista, Mariana Nannis, denunció que fue perseguida y amenazada por la "información sensible" que tiene de esos negocios irregulares.

Según publicó Ámbito Financiero, Mariana Belén Nannis, ex pareja del famoso futbolista de la Selección nacional de fútbol, aseguró ante la Justicia que en los últimos días fue amenazada y que estos hechos se relacionan “con la sensible información” que posee sobre supuestos ilícitos de la anterior administración macrista, de los que habría participado el "Pájaro".

Los sucesos que atemorizan a Nannis y que da cuenta la denuncia, comenzaron a mediados de septiembre cuando en una oportunidad, en una camioneta en la que se trasladaba, fue interceptada por un automóvil y por una moto. La presentación, según la misma nota, señala que teme por su seguridad y la de sus hijos, por lo que pidió custodia.

Según relató, Nannis regresaba del estudio jurídico de sus abogados Carlos Broitman y Patricio Winograd cuando una camioneta en la que se trasladaba fue interceptada en la calle Libertad a 50 metros de Av Libertador por un Chevrolet negro y una moto, “momento en que uno de los conductores blandió una sevillana en clara actitud amenazante” hacia ella, según surge de la denuncia.

Luego de ese episodio, la denunciante advirtió que estaba siendo seguida por distintas personas, y si bien en un momento le restó importancia, luego se percató que las mismas personas la seguían por prolongados períodos de tiempo, circunstancia que la atemorizó.

“Nannis teme realmente por su vida y la de sus hijos que se encuentran en Argentina, pues no considera que se trate de un hecho aislado sino más bien una consecuencia directa de las denuncias efectuadas contra miembros de la anterior administración en la que se encuentra involucrado el propio Mauricio Macri, entre otros” , consigna la presentación judicial que realizó el abogado Broitman.

Nannis había hecho una denuncia el año pasado ante el fuero federal, oportunidad en la que hizo referencia a supuestos negociados de su ex marido con el macrismo, como el caso de los Parques Eólicos, entre otros. El caso pasó a ser investigado por el fuero de instrucción, en un expediente que se abrió por defraudación.

Pero días atrás, el juez Marcelo Martinez de Giorgi pidió a su par de instrucción la documentación y un pendrive supuestamente aportado por Nannis relacionado con la causa de los Parques Eólicos. En el marco de la causa que tramita en el Juzgado de Instrucción, Nannis solicitó, a través de sus letrados, que se disponga una custodia sobre la mujer y sus hijos.

