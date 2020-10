/ / SÁENZ PEÑA - INMINENTE CIERRE DEFINITIVO DEL HOTEL PRESIDENTE: "EL GOBIERNO MACRISTA Y LA PANDEMIA FUERON UN TERRIBLE GOLPE"

"Con la llegada del gobierno de Macri, los impuestos y los tarifazos, fueron un terrible golpe al bolsillo", afirmó un reconocido hotelero saenpeñense ubicado en plena calle 12, quien analiza no volver a abrir si la pandemia no cesa antes de fin de año. El hotel se encuentra en pleno centro de Sáenz Peña, pero no trabaja hace 200 días, mientras las deudas se acumulan.

El hotel estaba funcionando desde el año 1994 hasta el inicio de la cuarentena. El propietario fue Pedro Genechoff, padre del actual dueño a cargo desde su fallecimiento hace poco más de tres años. Con más de 200 días de cuarentena y de aislamiento social, el sector de hotelería que trabaja de manera articulada con el turismo a nivel nacional representa una de las grandes franjas de la que dependen miles de familias. Por estos días con una pandemia de por medio, la están pasando muy mal.

Deudas que siguen creciendo

Sobre la situación financiera del emblemático hotel céntrico, Genechoff se refirió a las deudas que continuaron creciendo en el marco de la cuarentena por coronavirus y comentó las que tienen con la empresa Secheep. "Hasta el pasado mes de julio debía poco más de 340 mil pesos de luz, estando con las puertas cerradas", lamentó. Y en alusión a ello, dijo que pidió a la empresa distribuidora de energía que le cortaran el suministro eléctrico y que se llevaran el medidor, así no le seguía creciendo la deuda, manifestó. Pero además están las deudas que se acumulan con el Municipio, y las de otros impuestos en concepto de empleados, "es por eso que nos lleva a una situación extrema, donde es muy factible no volver a abrir el hotel que tiene casi treinta años de actividad", señaló.

"Es lamentable todo esto, pero es la realidad de muchos comerciantes. No sabemos qué hacer con esta situación, es por eso que cada día que pasa vemos cómo todo se agrava más, no solamente en el país, también en Europa donde aparentemente los casos de coronavirus continúan creciendo, y está cada vez más lejana la vuelta del turismo. Mientras no haya una vacuna no tenemos posibilidad de volver a la normalidad, hasta fines del año próximo al menos", evaluó Genechoff.

Empleados cobran el beneficio nacional

El empresario hotelero dijo que los empleados están en el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), que brinda una asignación compensatoria al salario que es abonada por la Anses para todos los trabajadores en relación de dependencia de empresas del sector privado: "Al menos eso es una ayuda que está bien mecanizada para quienes no podemos contar con nuestra fuente de trabajo", aclaró.

En otro contexto, recordó que en años anteriores, como ser varios meses de 2015, hasta tuvo un importante superávit su empresa, donde se hicieron obras para el lugar agregando un piso más, y llegaron a tener alrededor de cuarenta habitaciones.

FUENTE Y FOTOS: Norte