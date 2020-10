/ / SÁENZ PEÑA - ROBO Y PALIZA BRUTAL A UNA MUJER EN SU CASA: "ME DIERON POR MUERTA Y DEJARON DE GOLPEARME"

Los hechos de inseguridad se cometen cada vez con mayor violencia en Sáenz Peña. Los delincuentes no solamente perpetran ilícitos contra mujeres solas e indefensas sino que también les propinan feroces golpizas, considerando a estas prácticas una diversión rayana en el sadismo. Fue el caso de una mujer de 39 años, vecina de la calle 9 entre 4 y 6 del Barrio Belgrano, a quien una violenta patota la atacó con inusitada ferocidad luego de ingresar a su vivienda, rompiendo la puerta a patadas para robarle sus pertenencias. Ocurrió anoche después de la tormenta.

La conmocionada mujer recordó que se encontró "cara a cara con ellos, estaban a cara descubierta, eran jóvenes pero aparentemente mayores de edad, y a los gritos me pedían la llave de la moto y dinero. Cuando me negué a darles comenzaron a pegarme una feroz paliza, a trompadas por todo el cuerpo me llevaban recorriendo toda las habitaciones de la casa; pero en un momento me pegaron una muy fuerte trompada en el ojo izquierdo y me hicieron caer al piso. Ahí de nuevo empezaron a pegarme como si fueran hierrazos con una regla de acero de albañilería de un metro de largo, de las que se usan en construcción. Con ese trozo de metal duro y a modo de azotes me pegaban en la cabeza, los brazos, la espalda y encima me gritaban todo tipo de insultos y humillaciones, mientras se reían de lo que me hacían. Todo el tiempo me decían 'quedáte quieta'. Yo gritaba pidiendo auxilio pero nadie aparecía, hasta que en un momento me semidesvanecí y quedé tirada en el suelo. Entonces alcancé a escuchar como a lo lejos que uno de ellos dijo que me deje nomás, entonces dejaron de pegarme dándome por muerta", detalló.

La víctima contó a Periodismo365 que cuando ya no escuchó más ruidos "me imaginé que se habían ido y como pude me levanté, salí corriendo afuera pero me encontré de nuevo con uno de los delincuentes que me golpeó, llevándose mi moto a la rastra, porque estaba con candado y trabada. Pero quedó trancada entre un vehículo y el portón de mi casa. Encontré una pala y no sé de dónde saqué fuerzas y comencé a golpearlo en las manos para que suelte mi moto, y gritaba pidiendo ayuda a los vecinos. Ahí dejó la moto y salió corriendo. Pedí auxilio a los vecinos y llamaron a la Policía, y también a una ambulancia que enseguida llegaron juntos".

"Me llevaron al Hospital a eso de la 1 de la madrugada, me hicieron todos los estudios y curaciones porque tenía cortes varios en la cabeza y golpes y moretones por todo el cuerpo, sobre todo en la espalda y los brazos. Volví a mi casa luego de las 3 de la madrugada con un vecino que me trajo de vuelta. Solamente llevaron una bicicleta pero casi me matan. Es la primera vez que me pasa algo así, yo creo que si tenían armas de fuego o machetes me iban a asesinar porque eran muy violentos", finalizó.

En ese contexto, la Policía informó que efectivos de la División Investigaciones Complejas accedieron a material fílmico de cámaras de seguridad de la zona y teniendo en cuenta referencias brindadas al respecto del aspecto físico y la vestimenta de los autores, se realizaron recorridas por todo el barrio Mitre, donde personal que se encontraba realizando averiguaciones en motocicleta policial XR-58, por calle 4 nota a la distancia que un sujeto quien se desplazaba en una bicicleta gris, al notar la presencia del personal, bajó de la bicicleta pega y la abandonó dándose a la fuga corriendo, ingresando a los domicilios de la cuadra, atravesando los cercos y alambre, evadiendo el accionar policial logrando a reconocer al sujeto como alias "Mono". Se procura la aprehensión del mismo y demás autores.