/ / (video) INTERNARON A DONALD TRUMP POR CORONAVIRUS

Trasladaron a Trump al hospital Walter Reed y pasará los próximos días allí. El estado de salud del presidente Donald Trump es noticia este viernes en el mundo luego que el mandatario anunciara a través de un tuit que él y la primera dama, Melania Trump, dieron positivo por coronavirus.

El presidente Trump se encuentra en el centro médico Walter Reed, después de anunciar que había dado positivo por COVID-19, al igual que la primera dama Melania Trump.

Fiebre y fatiga: Trump ha tenido fiebre desde la mañana de este martes, según una persona familiarizada con el asunto. La persona dijo que la fiebre sigue siendo consistente con la descripción anterior de la Casa Blanca de "síntomas leves".

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!

Asustado por la enfermedad: Trump quedó asustado después de dar positivo por coronavirus y se ha alarmado cada vez más con el diagnóstico, a medida que desarrolló síntomas como fiebre durante la noche, según una persona familiarizada con su reacción.

As too many Americans have done this year, @potus & I are quarantining at home after testing positive for COVID-19. We are feeling good & I have postponed all upcoming engagements. Please be sure you are staying safe & we will all get through this together.