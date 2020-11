/ / CHACO: A DIRIGENTE RADICAL "LE SUBE LA PRESIÓN CUANDO VE A MACRI EN TELEVISIÓN"

“Cuando los veo a Macri o Bullrich en televisión, cambio de canal porque me sube la presión”, aseguró el dirigente radical Sergio Vallejos.

El dirigente radical y actual subsecretario de Industria, Comercio y Defensa del Consumidor y Usuario del municipio de Resistencia, Sergio Vallejos hizo una profunda crítica al gobierno anterior de Mauricio Macri y a la actual oposición política a nivel nacional que encabeza Patricia Bullrich. En diálogo con Radio Provincia, el exprecandidato a senador en 2019 por la Alianza Renovadora Federal, aseguró que cambia de canal cada vez que ve en televisión al expresidente de la Nación o a la exministra de Seguridad de la gestión anterior: “Lo digo sinceramente: me sube la presión porque siento que me toman de estúpido y no tengo la posibilidad de contestarle”, dijo.

Vallejos hizo un extenso análisis de la realidad local, nacional e internacional, haciendo hincapié en la elección presidencial de EEUU y en la gestión de Macri al frente del Ejecutivo nacional. Así, aseguró: “Nos miramos mucho el ombligo en pavadas y no en lo importante. Tenemos que tener una mirada más latinoamericana. Siempre pasó lo mismo históricamente: ya lo decía Raúl Alfonsín, la gente del Norte cambió la mirada Este – Oeste para que la mirada sea Norte-Sur. No podemos decir que los yanquis son nuestros amigos y no me enojo con ellos ni con los banqueros porque ellos pretenden hacer sus negocios. El problema es cuando tenemos un cipayo acá”, reflexionó Vallejos en clara alusión a Macri.

Y agregó: “Tampoco me enojo cuando este señor bailaba arriba de un escenario y me parecía una burla, pero que hoy salga a querer dar cátedra de lo que hay que hacer cuando no cumplió siquiera las tres columnas vertebrales de su gobierno que él mismo marcó: pobreza y hambre cero, la lucha contra la droga y la inseguridad”, describió el subsecretario municipal.

“Me indigna como radical”

Vallejos también hizo referencia a la exministra de Seguridad y actual líder del Pro a nivel nacional. “Cuando la veo a al actual titular del Pro, la exministra de Seguridad, que quiera venir a decirle al presidente Fernández lo que hay que hacer después del desastre que fue su gestión. Me indigna como radical la actitud de esta gente y lo tomo como una burla”, analizó. En este sentido, aseguró no poder evitar indignarse, ya que “me de mucha bronca y cuando los veo en la tele cambio de canal inmediatamente porque me sube la presión”. “Lo digo sinceramente: me sube la presión porque siento que me toman de estúpido y no tengo la posibilidad de contestarle”.

Luego, volvió a la carga contra Macri: “Tenga bien cerrar la boca, vuélvase a Paris como estuvo hace poquito mientras nosotros nadábamos en la pandemia. Él desde Paris nos decía casi burlonamente lo que había que hacer. Son impresentables y me da mucha bronca porque la gente la está pasando muy mal”, concluyó Vallejos.

Finalmente, llamó a la clase política a “reaccionar”. “Tenemos que tener coraje y decirle a la gente nuestra verdad. Mi verdad es que ese gobierno fue una vez más el que recorrió el camino que siempre recorre la oligarquía. Fue el heredero de (Domingo Felipe) Cavallo, de (Álvaro) Alsogaray, que siempre antepusieron los intereses oligárquicos a los intereses del pueblo. Así que los que decimos que representamos a partidos o movimientos populares, tenemos que ponernos al lado de la gente”, cerró Vallejos.

FUENTE Y FOTOS: Agencia FOCO