/ / CONMOCIÓN MUNDIAL: MURIÓ DIEGO MARADONA

Maradona estaba con su sobrino y algunos allegados cuando se descompensó antes del mediodía, lo que provocó que varias ambulancias lleguen al lugar para tratar de reanimarlo, lo que no se logró.Diego Armando Maradona murió este mediodía en su casa de San Andrés en la zona de Nordelta. El Diez se descompensó y sufrió un paro cardíaco, pero no resistió y no pudo ser reanimado por las nueve ambulancias que se acercaron hasta el lugar.

FUNTE Y FOTOS: Cadena 3 - La Prensa