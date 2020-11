/ / EL PERIODISTA SAENZPEÑENSE CARLOS “CACHO” SILVA, CON RECONOCIMIENTO NACIONAL

En el marco de la conmemoración del Día del Periodista Deportivo, el saenzpeñense Carlos “Cacho” Silva recibirá un merecido reconocimiento por su trayectoria. Aunque en la actualidad es director de la EET Nº 33 de Barranqueras, es recordado su paso por LT 16 “Radio Splendid” relatando fútbol, automovilismo, básquet y boxeo.

Silva recibirá el mismo en los próximos meses durante un acto que organizará el Círculo del Chaco en su sede de avenida Italia 1.146, cuando la situación sanitaria lo permita. El reconocimiento a uno de los grandes exponentes del Chaco se formalizó por su trayectoria y por haber sido testigo de grandes acontecimientos del deporte.

Primero demostró sus condiciones en su Sáenz Peña natal, para luego seguir desempeñando sus tareas en nuestra capital, logrando proyección. Nació el 26 de marzo de 1940 en Presidencia Roque Sáenz Peña, donde cursó estudios primarios en la Escuela 136 de avenida 2 y calle 3 y se recibió de Técnico Mecánico en la ENET N° 1 “Teniente Benjamín Matienzo” de la ciudad termal.

Sus primeros pasos en la actividad periodística comenzó a darlos en 1963 cuando ingresó a LT 16, por entonces filial de Radio Splendid de Buenos Aires, donde cumplió tareas como locutor de Informativo. Al poco tiempo fue convocado por Oscar Ludueña para integrar el programa “Momento deportivo” que se difundía diariamente de 19,00 a 19,30 para suplantar a Omar Sotelo.

Poco a poco fue ganando protagonismo en la actividad del periodismo deportivo y cuando Orlando Jorge Segura dejó de transmitir eventos deportivos, tomó la posta y decididamente, encaró las transmisiones del futbol saenzpeñense, contando con la colaboración de Mario Fernando Romano, Rubén Hipólito Martinenghi, y la locución comercial de José Andrés Panzich.

Con el «Gringo» tuvo la satisfacción de haber sido los primeros en transmitir en forma directa para una radio chaqueña una carrera de Fórmula 1 desde el autódromo de la Ciudad de Buenos Aires en 1974, cuando Carlos Alberto Reutemann se quedó faltando una vuelta por falta de combustible cuando iba puntero prueba que ganó el inglés Denis Hulme. Siempre por LT 16 transmitió varios campeonatos argentinos de básquetbol, desde Corrientes, Bahía Blanca y otros lugares, siempre apuntalado por José Andrés Panzich, en la producción y locución.

El boxeo también le permitió muchas satisfacciones. Por las transmisiones desde el Club Sportivo, Ex Comero, el Club Deportivo Acción en Sáenz Peña y los combates por títulos argentinos protagonizados por Benicio Sosa (“Kid Gallito”) en Mar del Plata, “Cacho” Caro ante el tucumano Ruiz en el Luna Park.

El automovilismo también lo tuvo como protagonista de numerosas transmisiones radiales, siempre con la locución de Panzich, y acompañado entre otros por Fernando Romano, Alfredo Flores, cubriendo el por entonces exitoso campeonato de automovilismo zonal.

Distinguido en su momento por el Rotary Club de Sáenz Peña por aporte a la difusión del deporte del interior. También desarrolló actividades en Resistencia, donde por distintas FM siguió campañas de For Ever y de Mandiyú cuando disputaban torneos. Hoy dedicado de lleno a la tarea educativa, no descarta volver a vivir la emoción del relato deportivo.

En la actualidad se encuentra plenamente abocado a su función como director de la Escuela de Educación Técnica N° 33 de Barranqueras, donde por su entrega y capacidad de gestión consiguió que al Establecimiento le fuera impuesto el nombre de “Director Carlos Silva” luego de alcanzar con sus alumnos premios locales, regionales, nacionales e internacionales en Robótica e Informática.

El Día del Periodista Deportivo

El Círculo de Periodistas Deportivos del Chaco saluda y felicita a sus socios que distinguen al periodismo deportivo en el desarrollo de la profesión en los diferentes medios de comunicación de la provincia. Hoy, 7 de noviembre, se conmemora el día del periodista deportivo en nuestro país, establecido en 1938, sin existir precisiones sobre los motivos del establecimiento de la fecha.

Fue durante una reunión en Capital Federal, donde miembros del Círculo de Buenos Aires establecieron la misma, en coincidencia con el día del canillita. Los dos sectores caminaron juntos cuando los diarios y revistas acaparaban la atención de los lectores en el mercado argentino.

Esa unión se selló y sirvió para determinar la citada fecha en la Argentina. Hay que recordar que el 2 de junio, la Asociación Internacional de la Prensa Deportiva, fecha de su fundación, eligió ese día para la conmemoración de la fecha, coincidiendo con los Juegos Olímpicos de Perís en 1924, en cuyo evento nació la (AIPS), a la que se encuentran afiliados varios socios del Círculo de Chaco.

Tiempos difíciles

Los periodistas deportivos no escapan a la realidad de éste presente impensado cuando en el mes de marzo de 2020 la pandemia de coronavirus se hizo presente produciendo estragos en todos los niveles, ya sea en la salud, trabajo y economía.

Todos diagramaron y se prepararon para poner en marcha los ciclos de transmisiones en radio, televisión y diarios, siguiendo las campañas de los representantes chaqueños en las competencias nacionales, pero de repente todo se frenó. Los proyectos se derrumbaron y la inactividad afectó los ingresos de los trabajadores de prensa por el aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Desde el Círculo de Periodistas del Chaco, se los insta a seguir por el camino del trabajo, esfuerzo y dedicación en busca de la superación, sin dejar de lado la pasión como se nota en cada uno de ellos en un grito de gol o en el momento de elaborar, generar y producir una noticia desde los estadios.

Sin fiesta anual

Para el 18 de diciembre de este año estaba programa la edición 39 de la Fiesta Anual del Deporte que históricamente convoca a todos los actores después de un arduo año de trabajo, de logros, de crecimientos y de grandes satisfacciones. La misma fue cancelada por el Círculo de Periodistas Deportivos del Chaco a raíz de la situación vivida en el presente por la pandemia de coronavirus que impide las aglomeraciones, además de tener un 2020 sin torneos ni competencias oficiales. Seguramente, en 2021, nos reencontraremos para vivir otra noche de grandes emociones como registra este acontecimiento en la historia del deporte de la provincia.

FUENTE Y FOTOS: Eco Deportivo