/ / EL VELATORIO DE DIEGO MARADONA SERÁ EN LA CASA ROSADA

El último adiós al astro futbolístico sería a partir de este jueves. El Gobierno realiza los preparativos.

Otras opciones que se evaluaron es realizar la despedida del ídolo en el estadio de Argentinos Júniors, o incluso en el Congreso de la Nación, pero finalmente la familia se inclinó por la Casa Rosada. Por un lado, porque naturalmente se fueron acercando a la sede del Gobierno hinchas del ídolo a homenajearlo espontáneamente. También, porque la disposición del lugar es apropiada para cumplir con las normas de distanciamiento sanitario.

Aunque no estaba confirmado, desde las primeras horas de la tarde se vio personal de la Secretaría General de la Nación trabajando en el salón, desarmando los molinetes de la entrada de Balcarce 50, que es la principal. De este modo, se podrá disponer el féretro en el centro del salón y permitir una circulación natural alrededor.

Infobae también pudo ver en los alrededores de la Rosada distintos grupos técnicos midiendo distancias de las cámaras de televisión, además de la gran bandera que está frente al Monumento al General Belgrano, en Plaza de Mayo, ya a media asta. Así, se cumplió con la disposición del Presidente, que a pocos minutos de conocida la triste noticia decretó el duelo por tres días.

Todavía no se sabe a qué hora empezará el velorio. Se espera que termine la autopsia y que la familia defina si querrá realizar una ceremonia íntima previamente, o no. Fuentes oficiales están trabajando para que pueda iniciarse esta misma noche, aunque aún no hay confirmación al respecto.

FUENTE Y FOTOS: Infobae