/ / INSEGURIDAD: "SÁENZ PEÑA CAPITAL NACIONAL DEL CHOREO", AFIRMÓ UN CONOCIDO EMPRESARIO

"Sáenz Peña Capital Nacional del Choreo de Cubiertas de Auxilio y tapas de llantas, a ver si hacen algo con estos ladrones HDRP.....!!!!!!!", escribió ofuscado en la red social Facebook, Néstor Rovere; reconocido ex corredor de automovilismo y actual empresario aeroaplicador. "Me causaron un daño de casi 200 mil pesos porque el valor de estos neumáticos, llantas y accesorios es mayor para revenderlos. Esto lamentablemente no va más y nadie hace nada para solucionar", insistió, consultado por Periodismo365.

Pero también los "roba ruedas" se llevaron todas las tapas de las llantas (cubrellantas o tazas). "Para reponer la cubierta solamente me cuesta más de 60 mil pesos, más la llanta otro tanto y las tazas 5 mil cada una. Y tengo que comprar cuanto antes porque esa camioneta es mi herramienta de trabajo", indicó Rovere .

El expiloto en el campeonato zonal de automovilismo, consideró como "una verguenza la situación de inseguridad que estamos pasando en Presidencia Roque Sáenz Peña. No puede ser, yo dejé estacionada un rato la camioneta frente a mi casa en pleno centro, el sábado a eso de las 22 horas porque enseguida tenía que ocuparla nuevamente, y cuando salgo de nuevo me encuentro con que ya me habían robado todo. No voy a hacer la denuncia porque después me voy a cansar de ir y venir a Tribunales, tengo mucho trabajo y no puedo perder tiempo. Ya la vez pasada cuando me robaron y nunca apareció nada", señaló finalmente.

Periodismo365