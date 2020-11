/ / LA CIRUGÍA QUE LE REALIZARON A MARADONA FINALIZÓ DE MANERA EXITOSA

Se le había detectado un hematoma en la cabeza. La operación se llevó a cabo en la Clínica Olivos, y fue encabezada por el médico personal del técnico de Gimnasia, Leopoldo Luque.

Maradona fue operado al presentar un hematoma subdural crónico en la parte izquierda de su cabeza, y que fue detectado tras una resonancia magnética. El entrenador se encuentra acompañado de sus tres hijas, Dalma, Gianinna y Jana, quienes son las únicas que pueden tener acceso al parte médico de su padre.

Diego Maradona, acompañado por su hija Giannina, salió poco después de las 18 desde La Plata hacia la Clínica Olivos, por un hematoma subdural, tal como lo informó su médico personal, Leopoldo Luque. En su traslado, el actual entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata recibió el afecto de decenas de personas; mientras trascendió que cuatro de sus hijos, Dalma, Gianinna, Jana y Diego iniciaron una acción legal en la Justicia para pedir la tutela de su padre. Además, los cuatro hijos pidieron que sólo puedan ingresar a la Clínica Olivos familiares directos.

La palabra del médico

Cristian Fuster, neurocirujano que operó a la actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, en 2013, se refirió a la intervención a la que fue sometido Diego Armando Maradona a raíz de un hematoma subdural en la cabeza.

"Hace siete años que operamos a Cristina Kirchner y sabía que era un diagnóstico similar, aunque no tenía en claro el tamaño ni los síntomas en el caso de Maradona", dijo Fuster en diálogo con la señal de cable TyC Sports.

En la misma línea, sostuvo que "el contexto era muy importante" y que Maradona "estaba en buenas manos" en la Clínica Olivos, al tiempo que remarcó que "si decidieron operarlo, es porque la cirugía la necesitaba", pese a que el médico personal de él, Leopoldo Luque, destacó que se trataba de una intervención "de rutina".

Maradona fue intervenido quirúrgicamente ya que se le descubrió un hematoma subdural -producto de un golpe en la cabeza-, luego de la tomografía que le fue realizada en la clínica Ipensa de La Plata, donde estuvo internado desde el lunes.

"En uno de los estudios de rutina, observamos que tiene un hematoma subdural, un hematoma que se forma entre el cerebro y la duramadre. Le habíamos realizado la tomografía hace un mes y por suerte decidimos repetirla", informó por la tarde Leopoldo Luque, su médico personal.

"Diego está lúcido, comprende y está completamente de acuerdo con la intervención. Está muy tranquilo. No cambió el panorama, el panorama sigue igual, con la misma condición clínica pero una causa más concreta, ahora que tenemos los estudios", agregó Luque, que es miembro de la Asociación Argentina de Neurocirugía y de la North American Spine Society, quien recordó a su vez que es un procedimiento similar al que se sometió hace algunos años la ahora vicepresidente de la Nación Cristina Fernández de Kirchner. En cuanto a los orígenes de la lesión, Luque explicó que Maradona no lo recuerda dado que "los golpes de este tipo son imperceptibles y los pacientes no suelen recordarlos, es muy común".

Previo a la tomografía

El propio Luque había calmado las aguas por la mañana al brindar el parte médico, informando que Maradona estaba "mejor" y "bien de ánimo", pero las novedades de las últimas horas obligaron a cambiar los planes, que originalmente contemplaban un par de noches más del ídolo en La Plata y ningún traslado.

"Diego está mejor, está bien de ánimo. Estuvimos bromeando, estuvimos caminando dentro de la clínica. La situación está evolucionando como queríamos. La idea es que permanezca un par de días en observación para que pueda mejorar sus parámetros, aunque con él nunca se sabe", había anticipado Luque, en referencia a que Maradona podía optar por irse de la clínica por decisión propia. El Diez había sido internado el lunes en La Plata, de común acuerdo con su equipo médico, ya que se encontraba "débil" y "bajoneado" por una anemia, según informaron desde su entorno.

