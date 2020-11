/ / SÁENZ PEÑA: DESVALIJAN MERCADITO Y SE LLEVAN MÁS DE 150 MIL PESOS EN MERCADERÍAS

Delincuentes ingresaron en una despensa ubicada en el Barrio Ginés Benítez y robaron todo lo que pudieron. "Justo había comprado sidra para fin de año, cohetes, pan dulce y otras mercaderías. También me robaron todas las herramientas de mi trabajo de albañil. En total mucho más de ciento cincuenta mil pesos", lamentó el damnificado.

El hombre de 34 años de edad denunció este domingo en Comisaría 4º que aproximadamente a las 03.00 horas de la madrugada de hoy, varios malvivientes ingresaron a su casa, más precisamente a un garage donde funciona su comercio y le robaron 1 soldadora color naranja marca Iron 250, 1 taladro color negro marca Skill, 1 taladro marca Gamma, 1 amoladora marca Black Decker color naranja, 1 bicicleta playera color negro, rodado 26, 1 caja conteniendo herramientas, color negro, 1 caja registradora color verde, 1 balanza digital, color blanco y cromado, 1 cortadora de fiambre color gris oscuro, 1 teléfono Sámsung J2 color gris, 1 caño de escape de motocicleta color gris, varias cajas de bebidas, sidra, cerveza, vino, helados, fiambres, cajas de mercaderías varias, cajas de cohetes y otras pertenencias del comercio que funciona en su vivienda. "Entraron al negocio barreteando la puerta y desvalijaron el mercadito que atiende mi familia. Me robaron de todo. No me dejaron nada", remarcó el comerciante consultado por Periodismo365.

