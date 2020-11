/ / (video) CORRIENTES: DEGENERADO BAJÓ DE SU MOTO Y ABUSÓ DE UN PERRO

De no ser por la prueba clara y firme que dejó la filmación de una cámara de seguridad, este hecho sería difícil de creer. Un joven cometió un delito aberrante: el abuso sexual de un perro en plena vía pública.

Tras ello, si bien las imágenes son un tanto difusas, no dejarían dudas del ilícito. El can que sería mascota de un vecino “subió” encima de esa persona que lo agarraba de las patas delanteras. Luego, por espacio de casi un minuto, se habría consumado el acto sexual.

En forma repentina el hombre que estaba de rodillas se levantó y se alejó de la vereda hacia la calle, porque al parecer notó la presencia de un transeúnte. Ayer, una mujer que sería vecina de la zona precisó, en un comentario a través de Instagram, haber visto “cuando el tipo se levanta el pantalón”.

“Este depravado me preocupa. Si hizo eso con un animalito no me quiero imaginar si pasaba alguna criatura y la lleva. ¡Búsquenlo! ¡Pobre animal! Ya ni ellos están seguros de estos violadores”, agregó otra mujer.

FUENTE Y FOTOS: Corrientes Hoy - MULTIMEDIA: Facebook Todo Policiales