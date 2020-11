/ / (videos) SÁENZ PEÑA - CONMOCIÓN: MURIÓ EL MÚSICO ADRIÁN JERCOVICH TRAS SER ATACADO A HIERRAZOS EN CONFUSO EPISODIO

El reconocido músico saenzpeñense falleció en la noche de este lunes en el Hospital Perrando de Resistencia. Había sido trasladado de urgencia esta madrugada tras ser atacado salvajemente a hierrazos por un sujeto que había estado en tratamiento en el Área de Salud Mental del Hospital "4 de Junio", y que ahora está detenido. Hasta el momento no se conocen mayores detalles sobre el confuso episodio que derivó en el brutal ataque que terminó con la muerte de "Tito" Jercovich.

Los mismos manifestaron que habían sido lesionados por Matías Cabral (21) y su padre "Pepe" Cabral (44). Se solicitó ambulancia arribando el interno 6500 a cargo de la Licenciada Patricia Leal, quien trasladó a los lesionados al Hospital "4 de Junio". Asimismo, personal de la División Patrulla Preventiva procedió a la conducción de los presuntos atacantes y otro sujeto de 18 años. Se dió Intervención al médico policial en turno, interviniendo en la causa el Fiscal Marcelo Soto.

Más tarde las mismas fuentes informaron que uno de los supuestos atacantes, de 21 años de edad, era conocido por ser paciente de Salud Mental. Por lo tanto se trasladó al ciudadano Matías Cabral hacia el Área de Salud Mental del Hospital "4 de Junio", donde fue evaluado por un Equipo de profesionales, quienes determinaron que el individuo es un ex paciente ya que no concurre a tratarse, que no presenta criterios para internación y que puede seguir el curso legal de la causa.

A su vez se recepcionó denuncia a una mujer de 41 años de edad, hermana del reconocido músico Adrián Rodolfo Jercovich; quien denunció que minutos antes fue anoticiada de que su hermano y su sobrino fueron lesionados a hierrazos por los sujetos de apellido Cabral.

Desde el Hospital informaron que el más joven de los lesionados presenta "Fractura de clavícula izquierda) y su tío (Tito Jercovich) fue derivado al Hospital Perrando de Resistencia con diagnóstico de "Traumatismo de cráneo grave".

La Policía procedió al secuestro de tres barrales de motocicleta de aproximadamente 50 centímetros.En la noche de este lunes, fuentes policiales confirmaron el fallecimiento en el Hospital Perrando, de Adrián Rodolfo Jercovich, de 48 años de edad, como consecuencia de las graves heridas recibidas en la cabeza.

Periodismo365 - MULTIMEDIA: Gentileza del colega Gustavo Ramela