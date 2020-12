/ / AHORA CARRIÓ AFIRMÓ QUE SERÁ CANDIDATA: HABÍA ANUNCIADO SU ALEJAMIENTO DE LA POLÍTICA

Lilita Carrió nunca se fue y ahora anunció que será candidata el año que viene.

Elisa Carrió confirmó que será candidata a la provincia de Buenos Aires en las elecciones de 2021. El año pasado, tras la derrota electoral de Cambiemos, la entonces diputada nacional, anunció la renuncia a su banca y a la vida política activa. Y en marzo de este año cumplió: dijo “adiós Patria mía” y se alejó de la arena pública hasta unas dos semanas cuando volvió recargada, con una denuncia penal bajo el brazo contra el propio presidente Alberto Fernández y el ministro de Salud nacional Ginés González García.

"Voy a ser candidata en el 2021 en la provincia de Buenos Aires. Yo estoy dispuesta que salgamos a la libertad", sostuvo este lunes por la noche la ex legisladora en declaraciones al canal TN. Y fue por más: "Para limpiar la provincia no descarto ser candidata a gobernadora en el 2023".

De esta manera, se desdijo respecto de lo que había formulado el 12 del mes pasado, cuando, en una entrevista periodística cuyos principales fragmentos replicó luego a través de las redes sociales, había señalado que no iba a competir por cargos públicos. "No voy a ser candidata. Dependo de mi consciencia, no de los votos. Muchos me respetan por mi coherencia", había indicado en diálogo con La Nación +.

A principios del 2020, Carrió renunció a su banca en la Cámara de Diputados mediante una carta dirigida al presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, donde manifestó su "decisión irrevocable" de dejar su cargo a partir del 1º de marzo de este año. Al comunicar esa decisión, la dirigente de la Coalición Cívica y cofundadora de Cambiemos aseguró: "El año que viene no estaré más en política".

