/ / EL TURISMO MUNDIAL RETROCEDIÓ A NIVELES DE 1990 CON UNA CAÍDA DEL 72%

Dichos datos se traducen en una pérdida de 935.000 millones de dólares en ingresos por exportaciones del turismo internacional que es diez veces superior a la que se produjo en 2009 como consecuencia de la crisis económica mundial, según informó la OMT.

Zurab Pololikashvili, Secretario General de la OMT, afirmó que "desde el comienzo de esta crisis hemos facilitado a gobiernos y empresas datos fiables que reflejan las consecuencias sin precedentes de la Covid-19 en el turismo mundial".

