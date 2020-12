/ / ITALIA APRUEBA GRAN PAQUETE DE AYUDA ECONÓMICA PARA LOS MÁS AFECTADOS POR EL CORONAVIRUS

La iniciativa pospone los plazos para el pago de impuestos a las empresas de algunas regiones y ofrece una asignación única de 1.000 euros a los trabajadores del turismo, los balnearios, las artes y el deporte.

El paquete pospone los plazos para el pago de impuestos a las empresas de las regiones que se encuentran bajo las restricciones más severas y ofrece una asignación única de 1.000 euros a los trabajadores del turismo, los balnearios, las artes y el deporte, que se han visto muy afectados por la pandemia, señaló el Gobierno en un comunicado.

El trabajo del Gobierno continúa "para ampliar y fortalecer el apoyo a los trabajadores, profesionales y empresas italianos, que no deben sentirse solos ante las dificultades que plantea esta crisis", publicó el ministro de Finanzas, Roberto Gualtieri, en su página de Facebook. "Estoy seguro de que saldremos todos juntos en breve", agregó.

El paquete también proporciona fondos para las fuerzas militares y policiales, informó la agencia de noticias italiana Ansa. Italia informó ayer 20.648 nuevos casos de coronavirus, lo que eleva sus infecciones totales a casi 1,59 millones, además de 541 nuevas muertes que ubican el balance total en 54.904 desde el inicio de la pandemia.

El presidente de la asociación de médicos italianos (FNOMCeO), Filippo Anelli, advirtió que los hogares deben celebrar la Navidad "con prudencia". "Las muertes y las infecciones entre los médicos han comenzado a aumentar nuevamente", dijo en un comunicado, y agregó que 221 médicos murieron en el país desde el inicio de la pandemia.

"En Navidad, las medidas restrictivas implementadas por el Gobierno seguramente habrán enfriado la curva de contagio. Pero esto no significa que ya está todo superado: el virus sigue circulando, y de una manera mucho más fuerte que en el verano, cuando salimos de dos meses de bloqueo total", dijo Anelli. "No repitamos los errores de agosto, no pongamos en peligro meses de sacrificios en unos días. Sigamos limitando el movimiento a lo necesario y cumpliendo con las medidas de higiene preventiva", advirtió.

