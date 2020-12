/ / LA SOJA ALCANZÓ SU VALOR MÁS ALTO EN 6 AÑOS Y MEDIO: 449 DÓLARES LA TONELADA

El precio de la soja subió en el mercado de Chicago en previsiones por la situación climática en Sudamérica, comercializando a US$ 448,27 la tonelada para el contrato de enero. Los analistas sostienen que la suba se debió a “las situaciones de incertidumbre” respecto del clima en las regiones productoras sudamericanas.

El contrato de enero de la oleaginosa avanzó 1,56% (US$ 6,89) hasta los US$ 448,27 la tonelada, a la vez que el contrato de marzo se incrementó 1,53% (US$ 6,80) para concluir la jornada a US$ 449,74 la tonelada.

Los fundamentos de la suba, que colocó a la soja en su valor más alto desde mediados de 2014, radicaron en la "incertidumbre" respecto al clima seco en las regiones productoras de Sudamérica. Según indicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), los operadores consideran "inciertas" las lluvias pronosticadas para la región para el corto plazo, lo que "amenaza la cosecha en tiempos en lo que la demanda mundial se mantiene robusta".

