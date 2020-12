/ / SÁENZ PEÑA - ZONA UNIVERSITARIA: VIOLENTO ASALTO A UNA EMBARAZADA Y SU HERMANA

Dos motochorros interceptaron a una menor de 17 años embarazada de cuatro meses, y a su hermana. No solamente le robaron todo lo que llevaban sino que "me metieron la mano entre las ropas para ver si no llevaba guardado el teléfono. Como no tenía más nada para darles se enojaron y empezaron a gritarnos gruesos insultos a las dos. Lo único que atiné a hacer fue a proteger con mi cuerpo a mi hermana, temiendo que se golpee la panza y pierda su embarazo", contó la víctima a Periodismo365. El atraco ocurrió a las 17 horas de ayer a 150 metros del Estadio Arena UNCAus, en plena zona universitaria de Sáenz Peña.

Rápidamente el acompañante descendió y las increpó, "empezó a gritar, a pedirnos la plata y otras cosas, que le demos todo lo que llevábamos y me levantó la remera para ver si llevaba el teléfono escondido debajo de la ropa. Le tiramos una mochila con ropas, pintura de uñas, DNI, documentaciones de estudios clínicos y otros elementos personales pero ellos querían plata y teléfonos. Al ver que no teníamos eso se enojaron y empezaron a insultarnos a los gritos, me zamarrearon y se fueron. No vi si estaban armados pero eran muy violentos y lo primero que hice fue cubrir con mi cuerpo a mi hermana embarazada porque tuve mucho miedo que la golpeen y pierda el bebé. Cómo puede ser que me asalten a pocos metros de la Universidad y a plena luz del día. Ya no se puede ni andar caminando por la calle. Yo la acompañaba a mi hermana hasta su casa", detalló la denunciante a Periodismo365.

Cabe recordar que en ese mismo lugar y alrededores en zona universitaria, durante este año y años anteriores han sucedido graves hechos de inseguridad, con mujeres apuñaladas y otras víctimas a quienes los delincuentes propinaron feroces golpizas, además de delitos varios tanto a comerciantes como a transeúntes.

