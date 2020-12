/ / TRASLADAN A LA CARCEL FEDERAL DE SÁENZ PEÑA A DOS PELIGROSOS NARCOS SANTAFESINOS

Por orden del Dr. Aldo Alurralde, Juez Federal de Reconquista; dos integrantes de una banda santafesina de narcotraficantes fueron destinados a cumplir condena en la Unidad Penal U - 11 de nuestra ciudad.

Marcelo Javier De Greff, DNI Nº 26.513.792, fue procesado con prisión preventiva como autor penalmente responsable “prima facie” del delito de organización y financiamiento de la comercialización de estupefacientes, y de la tenencia con fines de comercialización, agravado por la participación de tres o más personas organizadas para cometerlo, hecho que se encuentra previsto en el art. 7º -en función del 5° inc. c)- con la agravante del art. 11 inc. c) de la Ley 23.737. Y fue trasladado desde la prisión de Prefectura Reconquista a la Cárcel Federal de Resistencia, Chaco.

Juan Domingo Flores, DNI Nº 22.957.088, fue procesado con prisión preventiva como autor penalmente responsable “prima facie” del delito de almacenamiento y distribución de estupefacientes y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, ambas figuras agravadas por la participación de tres o más personas organizadas para cometerlo, hecho que se encuentra previsto en el art. 5° inc. c) con la agravante del art. 11 inc. c) de la Ley 23.737, y fue enviado a la Cárcel Federal de Roque Saenz Peña, Chaco. "El Gato" Flores, como lo llaman, trabajaba para Marcelo De Greff en el cuidado de sus caballos de carrera en un campo de Paraje La Lola, zona rural de Reconquista.

Miguel Angel Flores, DNI Nº 28.834.664, fue procesado con prisión preventiva como autor penalmente responsable “prima facie”del delito de comercialización de estupefacientes agravado por la participación de tres o más personas organizadas para cometerlo, hecho que se encuentra previsto en el art. 5° inc. c) con la agravante del art. 11 inc. c) de la Ley 23.737. Continúa alojado en la prisión de Prefectura de Reconquista.

Juan José Bonis, DNI Nº 38.241.640, fue procesado con prisión preventiva como autor penalmente responsable “prima facie”del delito de comercialización de estupefacientes y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, ambas figuras agravadas por la participación de tres o más personas organizadas para cometerlo, hecho que se encuentra previsto en el art. 5° inc. c) con la agravante del art. 11 inc. c) de la Ley 23.737. Fue enviado a la cárcel Federal de Roque Saenz Peña, Chaco.

Jorge Antonio Velázquez, D.N.I. N° 14.743.363, fue procesado con prisión preventiva como autor penalmente responsable “prima facie”del delito de almacenamiento de estupefacientes agravado por la participación de tres o más personas organizadas para cometerlo, hecho que se encuentra previsto en el art. 5° inc. c) con la agravante del art. 11 inc. c) de la Ley 23.737. Fue enviado a la cárcel federal de Colonia Pintos, Santiago del Estero. Velázquez era otro empleado de De Greff en el Establecimiento Rural "Doña Elma", en el distrito chaqueño de Basail, donde el 28 de octubre de 2020 secuestraron semillas de marihuana y otros elementos probatorios, y procedieron a la detención de Velázquez.

EMBARGOS

En el mismo auto de procesamiento, el juez Federal de Reconquista dispuso trabar embargo sobre los bienes libres de Marcelo De Greff, Juan Flores, Miguel Flores, Juan Bonis y Jorge Velázquez, hasta cubrir la suma de $500.000.- sobre cada uno de ellos.

LAVADO DE ACTIVOS

Frente a la logística y bienes que estarían siendo utilizados para la comisión de las figuras delictivas imputadas (campos, camionetas, moto vehículos etc.) algunos de los cuales fueron secuestrados en el marco de esta investigación, el juez federal Aldo Alurralde solicitó al fiscal federal de Reconquista que proceda a investigar la posible comisión del delito de lavado de activos respecto de la totalidad de los procesados.

FALTA DE MÉRITO PARA MOLINA

Para Ariel Iván Molina, DNI Nº 33.129.376, el magistrado dispuso la "falta de mérito", sin perjuicio de continuar con la investigación a la que deberá continuar sujeto, según artículo 309 del Código Procesal Penal de la Nación. El juez firmó la decisión el 18 de Noviembre de 2020, pero recién fue dado a conocer este 15 de diciembre de 2020.

REPASO

El sábado 24 de octubre de 2020, por orden del Juez Federal de Reconquista, Dr. Aldo Mario Alurralde, en el marco de una causa por infracción a la Ley de drogas 23.737, personal de la Delegación Reconquista de la Prefectura Naval, llevó a cabo cuatro allanamientos en domicilios del Loteo Belén, Don Héctor, La Lola y en calle Roca al 2438, todos en la ciudad de Reconquista, donde procedieron a la detención de Marcelo Javier De Greeff, vecino de calle Roca al 2438, Juan Domingo Flores, Juan José Bonis y Miguel Ángel Flores.

En los allanamientos se incautó marihuana; dinero en moneda nacional y divisas extranjeras; teléfonos celulares, notebooks y otros elementos de tecnología comunicacional; armas de fuego; balanzas digitales de precisión para el fraccionamiento y pesaje del material estupefaciente; seis vehículos entre automóviles, camionetas y una moto de 300cc. Puntualmente a Marcelo De Greff le secuestraron una moto Honda 300cc., una camioneta Ford Ranger y un automóvil Chevrolet; a Juan Domingo Flores un Renault 12 breack; A Miguel Angel Flores, una camioneta; y a Bonis una camioneta Ford F-100.

OTRO CAPÍTULO

El viernes 16 de octubre de 2020, a las 23:25 horas, personal del Grupo de Operaciones Tácticas de la Unidad Regional IX había querido identificar a dos personas que circulaban en moto por calle 68, altura de calle 105, lo que derivó en una persecución; y en la huida, arrojaron una bolsa de Nylon que tenía 616 gramos de marihuana. Posteriormente, quien iba de acompañante se bajó de la moto y continuó la huida solo el conductor, quien más tarde abandonó la moto y disparó hacia el campo.

En esa acción quedó detenido Ariel Iván Molina, DNI N° 33.129.376, de 33 años de edad, domiciliado en Barrio Lanceros del Sauce, Reconquista; y secuestraron la moto Yamaha Crypton color roja, patente 240 CPE; y dos trozos compactos de marihuana, el que pesó en total 616 gramos, que se suman a los 600 gramos aproximadamente que secuestraron este sábado.

Los investigadores determinaron que el que conducía esa moto Yamaha y huyó es Juan José Bonis, quien ya venía siendo investigado por comercialización de estupefacientes por la Delegación de Inteligencia e Investigación Criminal de Prefectura Naval, sede Reconquista.

En las escuchas de las comunicaciones intervenidas a Bonis, aparecen otras personas involucradas, que son las que fueron detenidas ocho días después (el 24 de octubre), entre los que los investigadores creen que está el financista de la droga que traían a Reconquista, delito por el que está siendo investigado Marcelo De Greff.

