/ / (video) TUCUMÁN: UN ALUMNO SE PRESENTÓ CON POLLERA Y LE IMPIDIERON PARTICIPAR DEL ACTO DE EGRESADOS

Ante esta situación, Villafañe, hizo su descargo en su cuenta de Facebook, calificando de homofóbicas y machistas a las instituciones escolares. "En una sociedad que nos educa para la vergüenza, el orgullo es una respuesta política. La homofobia y el machismo en las instituciones escolares existe y todxs lxs que no cumplimos con la heteronorma estamos y estaremos expuestxs a recibir violencia institucional desde que empezamos a cursar hasta el momento en el que nos egresemos (si es que nos dan la posibilidad de hacerlo). Como sociedad tenemos que visibilizar y repudiar toda ésta clase de acciones, por nosotrxs y por lxs que vienen. NO NOS CALLAMOS MÁS”, escribió en su muro.

En declaraciones radiales, señaló: "Llevé la pollera para poder cambiarme en la escuela. Me cambié y al salir del baño, me vio el director y me preguntó que hacía vestido así con ropa de mujer. Me impactó su pregunta, a lo que le respondí: la ropa no tiene género. Él me contestó que me tenía que ir ya de ahí", comenzó diciendo. "Tuve que pedirle que me deje quedar porque era mi acto. A lo que me respondió que me debía cambiar para quedarme. Y así lo hice, para poder estar en el acto. A la salida me volví a poner la pollera y ahí fue cuando hice la publicación", reveló.

FUENTE, FOTOS Y MULTIMEDIA: El Ancasti - Monterizos