/ / CHACO - FUERTE AUMENTO DEL PAN: EL KILO SE VENDE HASTA 150 PESOS

El precio del kilo de pan sufrió un fuerte aumento y ya se vende entre 110 y 150 pesos en la provincia del Chaco.

Entre un 10 y un 15% se actualizó el kilo de pan, con aumentos que se están llevando al mostrador progresivamente en las panaderías de la ciudad y de la provincia. Así, el kilo pasará a costar entre 110 y 150 pesos, según las variedades y los distintos negocios que comercializan el producto.

Diego Ballesta, presidente del Centro de Industriales de Panaderos del Chaco, explicó las razones del incremento, y reflejó también la situación delicada que atraviesa el sector tras un 2020 malo con un consumo que bajó en torno al 40% respecto a 2019. El incremento del kilo de pan fue definido en los últimos días por la Federación Argentina de la Industria del Pan y Afines, y fijado entre 10 y 15%.

"El aumento se está empezando a aplicar", confirmó el dirigente y empresario. Así, explicó que el precio quedará en la mayoría de las panaderías de Resistencia entre 110 y 120 pesos, y hasta 150 pesos o más en algunos negocios, aunque también otros pueden comercializarlo por debajo de los 100 pesos.

‘Todos tenemos temor, porque la inflación este año rondará como mínimo un 4% mensual. Ante esa situación, vamos a tener que seguir acompañando la evolución, porque si no la actividad será imposible, ya que venimos de dos años sin rentabilidad. No podemos darnos el lujo de no actualizar los precios", trazó.

Reveló que, durante el 2020, el valor del pan y de otros productos de panadería "acompañaron la evolución de la inflación", y terminaron aumentando alrededor de un 36%. "Arrancamos enero con un aumento sostenido en el precio de la harina, que es nuestro principal insumo y afecta a la producción de pan. Los aditivos como la grasa, la margarina, el dulce de leche, también aumentaron, pero no al mismo ritmo que la harina", indicó.

