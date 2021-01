/ / LA DEUDA EXTERNA, EN U$S 272 MIL MILLONES

Son datos del Indec al tercer trimestre de este año. Bajó 4200 millones de dólares respecto del mismo período de 2019.

Al dar a conocer el resultado de la Balanza de Pagos, el Indec detalló que todos los movimientos de mercancías, bienes y servicios con el exterior dejaron un superávit de U$S 1163 millones al cierre del período julio-septiembre, dato que revierte el déficit de U$S 1031 millones que se había producido en idéntico lapso de 2019 (lo que se traduce en una variación positiva de 2193 millones de dólares).

De este modo, el que se registró en el tercer trimestre del año pasado fue el cuarto superávit consecutivo de la cuenta corriente, lo cual se explica por el saldo positivo de la balanza de bienes y servicios de U$S 3433 millones, por un déficit de ingreso primario de US$ 2556 millones y por un superávit de ingreso secundario de U$S 287 millones.

Asimismo, el informe del organismo estadístico oficial precisa que, al cierre del tercer trimestre, las reservas internacionales se redujeron en 3036 millones de dólares, precisamente por efecto de las transacciones de la balanza de pagos.

El Indec también estimó que el dinero o las inversiones que tienen los argentinos en el exterior o en otras divisas que no sean el peso, ascendían a U$S 399.550 millones a fines de 2019, con un incremento de U$S 3167 millones con respecto al trimestre anterior.

El Indec también estimó que el dinero o las inversiones que tienen los argentinos en el exterior o en otras divisas que no sean el peso, ascendían a U$S 399.550 millones a fines de 2019, con un incremento de U$S 3167 millones con respecto al trimestre anterior.

FUENTE Y FOTOS: Tiempo Argentino