/ / SÁENZ PEÑA - ATROZ: ASALTARON Y VIOLARON A UNA JOVEN QUE ESTABA SOLA CON SU BEBÉ EN UNA VIVIENDA

El aberrante suceso ocurrió en la madrugada de este martes cuando una joven de 17 años fue asaltada por varios delincuentes, quienes rompieron ventanas e ingresaron armados a la vivienda en la cual habita con su bebé de 11 meses. Tras sustraer varios bienes de la casa, uno de los ladrones abusó sexualmente de la joven mamá, y luego se dio a la fuga con sus cómplices.

La víctima explicó que desde el domingo 10 del corriente mes y año se encuentra peleada con su marido, por lo que él se retiró de la casa. Pero hoy a las 04.30 horas comenzó a recibir mensajes de parte de un conocido del barrio, diciéndole entre otras cosas que quería estar con ella, "que me entregue, o si no me iban a quemar la casa, que en ese momento iba para mi casa".

Minutos más tarde, ese mismo sujeto junto a otros dos llegaron a la vivienda ingresando por una puerta trasera. Uno de ellos tenía un cuchillo en la cintura y otro agarró una botella de vidrio que estaba en el comedor, mientras el restante delincuente comenzó a entrar en todas las piezas de la vivienda para revisar si no había nadie, advirtiéndole "que no le quemaba la casa porque estaba el bebito nomás". Después de eso se retiraron, llevándose 1 garrafa de gas de 10 Kg, cargada, de color verde, la cual cargaron en una motocicleta de 110 cc. media pelada con plásticos a los costados, mientras otro de los ladrones se retiraba en una moto tipo cross de color negro.

A los pocos minutos, los ladrones regresaron nuevamente a la casa, donde rompieron la ventana de adelante e ingresó solamente uno de ellos quien gritaba a la víctima para que le abra la puerta. La joven accedió y abrió la puerta de adelante, viendo que todos estaban otra vez en la vereda avisando que iban a llevarse todas las cosas de la casa. Entonces ingresaron y se llevaron 2 ventiladores iguales y 1 balanza electrónica con su bandeja y se fueron.

Sin embargo después, siendo las 05.30 horas regresó uno de los delincuentes quien ingresó nuevamente por la ventana y se acercó a la pieza donde estaba la joven, amenazándola que iba a prender fuego a la casa con todos adentro si ella no accedía a sus bajos instintos, "y que no diga nada porque él me iba a ver por algún lado en la calle".

La indefensa madre se negó y el abusador comenzó a manosearla por todo el cuerpo, hasta que después le saco la ropa y abusó sexualmente de su víctima. Una vez consumado el abuso, el malviviente se levantó, se vistió y se fue llevándose una rueda completa de moto 110 cc.

La joven solicitó ser examinada por el medico policial en turno. Interviene la Fiscalía Nº 3 a cargo del Dr. Marcelo Fabián Soto en la causa "Supuesto Robo y Abuso Sexual".

Periodismo365