/ / SÁENZ PEÑA - BRUTAL ASALTO: UN CONTADOR TERMINÓ INTERNADO POR DEFENDER A SU HIJA Y SU NIETO

Un reconocido Contador Público de nuestra ciudad terminó internado tras salir en defensa de su hija y su nieto cuando estaban siendo asaltados en la puerta de su casa, ubicada en pleno centro de Sáenz Peña. Remarcó que hace casi un año "los vecinos tuvimos una reunión con el Intendente Bruno Cipolini por el tema inseguridad en esta zona pero nada se solucionó porque el problema se agravó y todo sigue cada vez peor. En esta cuadra hay una vivienda donde venden drogas y todos los días del año desfilan vehículos y camionetas cero kilómetro. Encima se llena de delincuentes en motos que vienen de todos los barrios y salen a delinquir desde ésa casa", disparó Lezcano.

"TODA ESA VIOLENCIA SUCEDIÓ A LA VISTA DE MI NIETO QUE ES MENOR DE EDAD Y QUEDÓ CONMOCIONADO"

El conocido profesional saenzpeñense explicó a Periodismo365 que vive en calle 10 y 31 del dentro, y que su hija y su nieto menor de edad regresaban a su casa en su automóvil anoche a las 20.30 horas. "Ellos bajaron del auto con un perrito que tienen de mascota y de golpe fueron sorprendidos por una pareja de delincuentes que venían en moto por la vereda, a contramano por calle 10. La mujer que acompañaba al delincuente bajó y violentamente comenzaron a forcejear con mi hija, la mujer le pegaba trompadas para que le entregue el teléfono y se escucharon gritos. Yo recién había regresado de la Iglesia y escuché que mi hija alcanzó a meter la llave en la cerradura; entonces observé por la mirilla de la puerta y me di cuenta que la estaban asaltando. Rápidamente abrí la puerta y salí a defenderla porque no sabía si los ladrones estaban armados, pero con tanta mala suerte que tropecé en los escalones de entrada a mi casa y me caí golpeando fuertemente la cara y la cabeza contra el piso de la vereda. Me quebré el tabique y quedé totalmente bañado en sangre, toda esa violencia sucedió a la vista de mi nieto menor de edad que quedó bastante conmocionado por el mal momento que tuvo que vivir anoche", detalló.

El contador Lezcano agregó que luego lo llevaron urgente a una clínica. "Ahí me hicieron una tomografía y otros estudios y recién este lunes al mediodía me dieron de alta. Tengo fractura de tabique posiblemente haya que hacer una intervención quirúrgica por el tremendo golpe de mi cabeza contra el suelo. Los delincuentes terminaron robándole un iPhone a mi hija, y luego huyeron. Ya hicimos denuncia en sede policial", agregó.

"HACE CASI UN AÑO LOS VECINOS TUVIMOS UNA REUNIÓN CON EL INTENDENTE BRUNO CIPOLINI POR LA INSEGURIDAD EN ESTA ZONA PERO TODO SIGUE IGUAL"

Omar Lezcano contó a Periodismo365 que "hace casi un año tuvimos una reunión con el Intendente Bruno Cipolini por estos temas y no hicieron nada. Fue en marzo del 2020. Algunos vecinos de este sector de la ciudad tuvimos una reunión con el Intendente Bruno Cipolini por el tema inseguridad en esta zona pero nada se solucionó porque el problema se agravó y todo sigue cada vez peor. Nunca solucionaron este problema y ahora se agravó. Hay una vivienda en las cercanías donde se juntan delincuentes. Ahí venden drogas todo el día y todos los días. A toda hora desfilan los autos y camionetas cero kilómetro. Por eso fuimos algunos vecinos de la cuadra a hablar con el Intendente Bruno Cipolini. Algunos no quisieron ir porque tienen temor ya que los delincuentes tienen contactos por todas partes. Esa gente vive en una casa muy vieja y son vendedores de drogas. Autos y camionetas cero kilómetro desfilan en ese lugar comprando drogas todo el día y todos los días a toda hora. A la tarde, a esa casa vienen delincuentes de todos los barrios y se juntan ahí, son todos jóvenes que van y vienen en motocicleta a cada rato como haciendo reparto de algo. La impotencia que tenemos es tremenda ya que aparentemente nadie puede hacer nada", finalizó el profesional contable.

Periodismo365