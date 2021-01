/ / SÁENZ PEÑA - HORROR: POR UNA CONFUSIÓN, CREMARON EL CUERPO EQUIVOCADO

Según la denuncia formalizada en Comisaría 4º, cremaron por error a una fallecida porque el Hospital les entregó el cuerpo equivocado. Interviene en el caso la Fiscalía de Investigaciones Nº 3 de Sáenz Peña.

Los familiares contrataron a una empresa fúnebre de nuestra ciudad para que hagan el servicio hasta el Cementerio Privado Parque Jardín. Al notar que el vehículo mortuorio no llegaba a la necrópolis, llamaron preocupados a la cochería desde donde les comunicaron que cuando fueron a la Morgue, el cuerpo ya no estaba más.

En ese mismo momentos los familiares comenzaron una verdadera odisea para encontrar los restos de su ser querido, hasta que desde el Hospital local les informaron que su familiar fue llevado a cremar por equivocación. "En el día de hoy los restos ya descansan en paz ,con la diferencia no en un ataúd como ella hubiese querido, sino en un pequeño cofre", lamentaron los familiares.

A mediados de semana un hombre de 41 años de edad domiciliado en nuestra ciudad, denunció en sede policial que su madre de 75 años de edad falleció a las 12 horas, tras permanecer internada cuatro días en el sector Covid del Hospital "4 de Junio", por ser portadora del virus.

Debido a la infausta situación se hallaba aguardando desde las 16.45 horas en el Parque Jardín de esta ciudad, que la empresa fúnebre traslade el cuerpo hasta allí para darle el último adiós. Pero fueron pasando los minutos y el coche fúnebre no llegaba, siendo informado más tarde que el cuerpo no se hallaba en la morgue.

El denunciante explicó en sede policial que él mismo había constatado a las 13.00 horas el movimiento del cadáver de su madre desde el sector Terapia hasta la Morgue, rotulado con su nombre. En esas circunstancias fue hasta la Morgue, se entrevistó con el encargado del área y este le manifestó que había salido a almorzar y que dejó la llave para el traslado del cuerpo, remarcando que siempre hacen ese movimiento y que desconocía dónde podría encontrarse el cuerpo de su madre.

Más tarde, a las 18.30 horas; se comunicó telefónicamente con el Director del Hospital quien minutos después le confirmó por teléfono que empleados de otra cochería se llevaron el cuerpo de su madre por equivocación y lo habían cremado.

Ante la confusa situación, el denunciante se dirigió hasta dicha cochería donde el dueño le hizo entrega de una urna con las cenizas de quien supone sería su madre, excusándose que su empleado al momento de retirar el cuerpo el mismo no se hallaba rotulado. El damnificado accionó penalmente.

En redes sociales, otras de las familiares publicó: "Cuento esto y pido por favor el que pueda y quiera compartir lo haga, para que nadie más tenga que pasar por esta fea situación. El día martes 19 falleció en el hospital local la mamá de mi yerno. Como no hubo velatorio, a las 17 hs. esperábamos el cuerpo en el cementerio Parque Jardín. Mi yerno recibe una llamada donde le informan que los restos no se encontraban en la Morgue, allí comienza la odisea , ya que en el Hospital nadie daba una respuesta ,nadie sabía nada , recorrieron mi hija con el esposo todas las cocherías funerarias de Sáenz Peña, cementerio etc..Como a las dos horas el Hospital comunica que una empresa funeraria pasó a buscar un cuerpo de un masculino para cremar y vaya equivocación ,se llevaron un cuerpo femenino y que estaban volviendo con las cenizas. Así que en el día de hoy los restos ya descansan en paz ,con la diferencia no en un ataúd como ella hubiese querido, sino en un pequeño cofre. La pérdida de un ser querido es tan dolorosa y más aumentada esta horrible situación que no se los deseamos a nadie", lamentó.

Periodismo365