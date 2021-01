/ / SÁENZ PEÑA: POR ROBO DE CABLES, HACE UN MES HAY VARIOS BARRIOS INCOMUNICADOS. "LAS FACTURAS SIGUEN LLEGANDO"

Populosos barrios del sector norte de Sáenz Peña continúan totalmente incomunicados por telefonía fija tras el robo de miles de metros de cables. "Las facturas de la empresa nacional que presta servicio de Internet y telefonía siguen llegando pero no tenemos el servicio", se quejaron los vecinos.

El ilícito afectó en principio a los barrios FONAVI 40 viviendas y 104 Viviendas, pero luego se extendió al Aipo 160 y barrio 130 viviendas. Vecinos del sector explicaron a Periodismo365 que son amplios sectores de barrios populosos que están totalmente incomunicados "desde principios de diciembre de 2020 cuando delincuentes robaron centenares de metros de cableado de teléfono e Internet. Nos afecta mucho porque los estudiantes no pueden empezar sus tareas de exámenes ya que no hay Internet y estamos cargando crédito día a día en los celulares, pero las facturas siguen llegando. Yo no voy a pagar porque estamos totalmente incomunicados y no nos solucionan ", aseguró un usuario consultado por Periodismo365.

"Nos dijeron que para enero tendríamos nuevamente el servicio completo de teléfono e Internet, pero ahora resulta que por trascendidos nos enteramos que probablemente no vuelvan a colocar el cableado por miedo a que le roben nuevamente. Esta es una zona de mucha inseguridad y a los cables después de robarlos los queman en un predio lleno de yuyos sobre calle 51. Nadie limpia ese lugar que está en total estado de abandono y no sabemos quienes son los dueños de esos terrenos. Son grandes lotes y nunca los limpian, entonces cuando la Policía persigue a delincuentes se esconden ahí, la Policía va y busca siempre en ese lugar y descubre cosas robadas", afirmaron. "También viene gente de otros lugares en vehículos nuevos a tirar basura porque en ese sector no hay luz en las calles y el estado de abandono es total. La Policía anda pero es una zona muy peligrosa para circular a toda hora, estamos hablando de calles 51 a 47 y de la calle 40 hasta la 48", remarcaron.

Periodismo365