/ / SÁENZ PEÑA VIOLENTA: A PUNTA DE REVÓLVER ROBAN SU MOTO A UNA JOVEN

El atraco fue perpetrado por dos delincuentes en plena vía pública y a media cuadra del Hospital "4 de Junio". La víctima y dueña de la motocicleta pide por la red social Facebook que "necesita recuperarla".

La víctima contó a Periodismo365 que salió hasta la Farmacia a comprar unos medicamentos, y cuando iba circulando por calle calle 30 entre 23 bis y 25 del Barrio Ramseyer fue alcanzada por dos delincuentes en otra moto de 110 cc.. "Yo iba con casco pero los alcancé a ver cuando se me pusieron a la par. El acompañante ya venía con una pistola en la mano y me cruzaron la moto para que no pueda avanzar. Rápidamente el delincuente me apuntó a la cabeza con el arma de fuego y me amenazó con violencia que si no le daba mi moto me iba a ejecutar ahí nomás. Entonces no dudé en darle la moto y que se vayan" detalló la víctima a Periodismo365. Los malvivientes huyeron velozmente -ya en dos motos- por calle 25 en dirección a la Unidad Penal N° 11, siendo perdidos de vista en segundos.

Periodismo365