/ / (videos) SÁENZ PEÑA - SITUACIÓN LÍMITE: BALACERAS, KIOSCOS DE DROGAS Y DESMADRE DE INSEGURIDAD Y VIOLENCIA EN BARRIOS PERIFÉRICOS

"Ya ni siquiera podemos sentarnos en la vereda con nuestras familias a conversar o tomar mate porque de golpe se arman feroces tiroteos entre bandas, a cualquier hora del día todo el año. Pelean por el territorio de venta de drogas, por ajustes de cuenta, por repartijas de robos, todos borrachos y drogados. La situación ya se desmadró y está fuera de control. La Policía no entra en estos barrios porque son zonas muy peligrosas. Solamente ingresan cuando hay megaoperativos y son muchos los efectivos, pero un patrullero solo no entra", describió a Periodismo365, Oscar Caro, presidente de la Comisión Vecinal del Barrio Sarmiento. "La semana pasada le hicimos llegar propuestas al Intendente Bruno Cipolini porque no puede ser que se dedique solamente a plantar arbolitos en el centro mientras aquí roban y balean a la gente todas las semanas. Nosotros también existimos y él algo tiene que hacer como jefe de este pueblo", disparó.



"LA SITUACIÓN SE DESMADRÓ Y ESTÁ TOTALMENTE FUERA DE CONTROL PORQUE NI LA POLICÍA QUIERE ENTRAR" El triste y preocupante panorama afecta los barrios Arce y Sarmiento de nuestra ciudad, donde ya se hicieron cuasi normales los enfrentamientos a balazos entre bandas, cualquier día y a cualquier hora, además de los robos a negocios, escuelas y templos religiosos. "Es una situación que se agravó, se desmadró y ya está totalmente fuera de control. Por eso el Intendente, Concejales, Diputados y el Gobernador tienen que encontrar una solución urgente", insistió Caro.

"LOS ENFRENTAMIENTOS A BALAZOS ENTRE BANDAS SON POR TERRITORIO PARA LA VENTA DE DROGAS. HAY GENTE QUE APARECIÓ Y SIN TRABAJAR TIENEN CASAS Y VEHÍCULOS DE ALTA GAMA" El referente barrial explicó a Periodismo365 que "los videos son de hace 3 o 4 días pero es más de lo mismo porque eso pasa siempre, la diferencia es que aquí esta filmado por los vecinos. Esos enfrentamientos armados y peleas son por ajuste de cuentas, repartijas de robos o por cuestiones particulares, pero sabemos que esas bandas delictivas controlarían algunos sectores o límites territoriales para la venta de drogas. Aquí en nuestro barrio hay por lo menos 4 kioscos de venta de drogas y eso todos lo saben. Hay personajes que aparecieron y de la noche a la mañana se hicieron casas de dos pisos y tienen camionetas de muy alta gama sin trabajar en nada. Todo eso hay que investigar. También estamos cansados de tantos robos a la Escuela de vidrio, las iglesias evangélicas, negocios, despensas y casas particulares, aquí nadie se salva y tenemos que vivir enrejados pero aún así nos roban lo poco que tenemos y tanto nos costó comprar", lamentó. "HACE MÁS DE 10 AÑOS PRESENTAMOS UN PROYECTO AL MUNICIPIO Y TODAVÍA ESTAMOS ESPERANDO RESPUESTAS" El presidente de la Comisión Vecinal del Barrio Sarmiento recordó que hace diez años presentó al Municipio un proyecto de construcción de un destacamento policial en un local que está ahora desocupado y abandonado.

"Era una Salita de Primeros Auxilios y puede servir para la prevención de los barrios Sarmiento, Arce, Evita, Tiro Federal y Barrio Nuevo entre otros, además del sector rural cercano a estos barrios ya que la Comisaría 2º no da abasto. Estamos pidiendo aunque sea 3 policías y que el Municipio ponga su gente de la Guardia Ciclista de Prevención Municipal. Pasaron más de 10 años y todavía estamos esperando respuestas", se quejó.

LA SITUACIÓN EN EL BARRIO ARCE: "KIOSCOS DE DROGAS Y BANDAS CON ARMAS DE GUERRA" Vecinos del Barrio Arce, consultados por Periodismo365 explicaron que allí no hay Comisión Vecinal y se manejan con el señor Oscar Caro. "El Barrio Arce abarca varias manzanas, desde calle 48 hasta la 56 y desde la calle 1 hasta la 7. Aquí es por demás preocupante la situación por la inseguridad que hay. Es extrema, es una situación límite. Uno no se puede sentar en la vereda porque esto es tierra de nadie y no se puede dejar la casa sola, nunca; o te llevan todo. Hay mucha gente trabajadora pero hay mucha gente que está en el mundo del delito", indicaron. Las mismas fuentes detallaron que "hay bandas que se pelean por sectores de ventas de drogas ya que en los alrededores y cercanías hay kioscos de drogas, y a toda hora se ven vehículos nuevos que desfilan por la zona. Todos esos sujetos que se ven en los videos están armados y pertenecen a diferentes bandas. Hay dos bandas que son la de los Lunita y de los González por ejemplo. Nosotros vimos que tienen algunas armas de guerra, pistolas 9 milímetros, revólveres calibre 38 y 32, escopetas recortadas y además todos portan siempre una escopeta 'tumbera'. Por eso la Policía no se anima a entrar si no es con refuerzos o en megaoperativos Además hay zonas muy oscuras y muy peligrosas en este barrio." Vecinos que dieron sus testimonios anónimos a Periodismo365, precisaron que gran parte de la vecindad "vive de la ayuda estatal, planes y Asignaciones por Hijo. Pero también viven del delito en todas sus versiones. Cuando cobraron el IFE todos andaban consumiendo alcohol todo el día sin tener en cuenta a los niños porque hay más menores que mayores. Por eso los adolescentes no tienen horario para delinquir y lo hacen con mucha violencia porque ya prácticamente las bandas tomaron el control de estos barrios. Los vecinos pedimos ayuda por este medio de prensa porque nadie viene ni siquiera a mirar como vivimos. La inseguridad que hay aquí se va agravando y está cada vez peor", finalizaron. Periodismo365