/ / (videos) SÁENZ PEÑA: TIRABAN UNA CAMIONADA DE BASURA, LOS DESCUBRIERON Y OBLIGARON A JUNTAR

Los vecinos observaron que del pesado transporte descendieron varias personas, las que empezaron a descargar un camión completo de basura de todo tipo: latas, plásticos, cartones, botellas, etc, provenientes aparentemente de un comercio dedicado a la venta de comestibles y bebidas.

"Al ver eso varios vecinos corrimos hacia el camión para decirle a esa gente que ése no era un lugar de tirar basuras y que además nosotros mantenemos el camino porque el Municipio de Sáenz Peña no lo mantiene. La última vez que apareció una máquina fue cuando iba a haber elecciones, en el año 2019; después nunca más apareció nadie del Municipio por aquí. En esta zona las máquinas jamás siquiera se arriman a arreglar, y eso que el barrio pidió varias veces al Municipio. Entre los vecinos juntamos firmas para poner ripio, hace años ya de esto, fuimos varias veces a pedir la Municipalidad pero nunca nos escucharon, nunca nos respondieron. Ni siquiera tuvieron en cuenta que ese camino va a la escuela del INTA, y ni así se hizo nada nunca. Pasaron los años y todavía la calle sigue siendo de tierra. Hace un par de meses se estaba cerrando la calle de tantos yuyos, y entre los vecinos del sector conseguimos maquinarias particulares y lo mantenemos, pero también mantenemos las banquinas para que no se formen basurales", lamentaron.





Con respecto al incidente con el camión lleno de basura, los habitantes de ese sector de Sáenz Peña, explicaron a Periodismo365 que llamaron cuatro veces al 911 "pero nunca aparecieron, porque los vecinos estaban molestos con el camionero. Se les hizo cargar de nuevo una parte de la basura y la otra parte la quemaron ellos mismos en el lugar y luego se volvieron para el centro. Lo lamentable es que gran parte de esas toneladas de basura cayó adentro de un canal de desagüe y ahora tendremos que limpiar todo eso. Pedimos que la Policía recorra estos lugares y también funcionarios del Municipio, para evitar que la gente use la zona como basural. No puede ser que todos los días llegue la tardecita y ya empiecen a desfilar los vehículos tirando bolsas con mugre, no puede ser. Muchos son autos nuevos de gente de la zona céntrica de Sáenz Peña", aseguraron, agregando que mañana harán la denuncia en sede policial.

Finalmente, una de las vecinas contó a Periodismo365 que "al ver que la Policía no llegaba, a las 21.30 horas se retiraron todos luego del incidente. Algunos vecinos trataron de calmar la situación de nerviosismo ya cansados de que siempre pase lo mismo, pero esta vez con un camión completo de basura fue demasiado atropello al vecindario", remarcaron.

