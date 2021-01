/ / (video)SÁENZ PEÑA - COMO EN EL FAR WEST: OFRECE MIL DÓLARES DE RECOMPENSA PARA ATRAPAR A DELINCUENTES

Como en el Lejano Oeste y ya cansado de tantos robos y tanta inseguridad en Sáenz Peña, un conocido docente de nuestra ciudad ofrece recompensa para atrapar a delincuentes que entraron nuevamente a robar a su casa. Además aseguró que comprará un arma y que "toda persona que ingrese a su domicilio será ejecutada".

FOTO: Ilustrativa - En ese contexto, fuentes policiales informaron a Periodismo365 que este jueves a las 10.50 horas, el conocido docente Esteban Walter Osvaldo Tomoff, de 58 años de edad denunció en Comisaría 1º que anoche a las 20 horas salió de su domicilio regresando hoy a las 10.30.

Allí constató que delincuentes, previo violentar la puerta de acceso principal; ingresaron a su vivienda y robaron 1 equipo de aire acondicionado de 4.500 frigorías, 1 garrafa 10 kg. marca YPF, 1 televisor de 32 pulgadas, marca LG, color negro, prendas de vestir varias y herramientas varias.

No posee cámaras seguridad ni alarmas. Se labró Acta de constatación con personal de la División Criminalística. Interviene la División Investigaciones y la Fiscalía de Investigaciones Nº 1 a cargo del Dr. Cristian Arana.

En una entrevista multimedia publicada por el portal saenzpeñense Diario Termal, el docente explicó desde el lugar de los hechos que los delincuentes le rompieron la puerta del frente de la casa, "ingresaron y robaron todo lo que pudieron. Se llevaron un equipo de aire acondicionado de 4.500 frigorías, o sea que fueron más de dos personas en algún móvil. Esta es la cuarta vez que ingresan a robar a mi casa, incluso teniendo la alarma puesta. La vez anterior no solamente robaron sino que agredieron a mi madre físicamente, que alcanzó a tocar el botón de pánico de la alarma y gracias a eso no sufrió mayores consecuencias", detalló.

Tomoff afirmó que ya está cansado de tanta inseguridad y aprovechó la oportunidad "para informarle a las autoridades municipales, provinciales y nacionales que voy a proceder a armarme, voy a comprar un arma y toda persona que ingrese a mi domicilio va a ser ejecutada. Y también ofrezco 1.000 dólares de recompensa para quien me dé la información de quienes fueron los ladrones, para saber quienes fueron porque los voy a ir a buscar. Me voy a armar y los voy a ir a buscar", remarcó ofuscado.

"Esto no da para más, se terminó. Si hubiese sospechado de alguien ya los hubiese ido a buscar. Siempre son los mismos y la Policía sabe quienes son y no hacen nada. Constantemente me están robando, gracias a Dios mi mamá no estaba. Nadie vio ni escuchó nada. A la puerta la rompieron a patadas. Yo vine esta mañana y me encontré con esto, mi mamá ya no volverá a vivir aquí porque tiene miedo. Los voy a ir a buscar y después que aparezcan los Derechos Humanos, la Policía y el Juez. Se terminó ya , basta, basta", insistió.

La víctima consideró que por la cantidad de cosas que se robaron "tienen que haber llevado en una camioneta o un carro. Gracias a Dios no estaba yo en la casa porque a esta hora estaríamos hablando de más de un muerto acá", sentenció.

Periodismo365 - MULTIMEDIA: Diario Termal