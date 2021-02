/ / DECAPITÓ AL PADRE Y SE SACÓ SELFIES CON SU CABEZA: DICEN QUE FUE EN DEFENSA PROPIA

Fernando Jara golpeó a su progenitor hasta matarlo. Según su abogado, lo hizo antes de que el hombre asesinara a él y su familia: "Fue un estado de necesidad exculpante, no es delito", dice su letrado. El juicio conmueve a Neuquén.

El crimen ocurrió el 26 de enero del año pasado, cuando Fernando la emprendió a golpes con un caño de hierro contra su padre, Orlando, quien estaba en el suelo en posición fetal y no se defendía, según contaron los testigos. "No te metás, no sabés cómo son las cosas", le dijo el muchacho de 29 años a una vecina que quiso interponerse.

Aunque el hombre ya parecía sin vida, Fernando lo siguió apuñalando al grito de "Yo no me olvido de lo que nos hiciste" y finalmente le cortó la cabeza, que mostró como trofeo en una foto que se sacó con su teléfono celular, según afirmó una testigo. Luego se supo que transmitió esa imagen a un amigo.

La estrategia de la defensa es demostrar que el imputado arrastra una historia de violencia familiar, que el padre los golpeaba y que esa noche los amenazó de muerte. "Fernando atacó por instinto de supervivencia. Debía impedir que Jara (padre) matara a él y a su familia", sostuvo Lucero.

En su testimonio ante los jueces, Hilda Acuña, madre del acusado y esposa del fallecido, contó que durante tres décadas sufrió agresiones de parte de Orlando, que luego se hicieron extensivas a los cuatro hijos que tuvo la pareja.

El acusado estuvo brevemente en la sala de audiencias pero luego se retiró a una sala continua. Según los médicos, su estado emocional no le permite presenciar el debate. El tribunal lo preside la jueza Carolina García, y lo integran la jueza Bibiana Ojeda y el juez Diego Chavarría Ruiz. El fiscal es Marcelo Jofré.

