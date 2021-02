/ / EXHORTAN A LOS ESTACIONEROS A ADAPTAR LOS SURTIDORES POR LOS AUMENTOS QUE SE VIENEN

Cuando el litro supere los $100, habrá que modificar las tres cifras de los surtidores. Exhortan a los expendedores a anticiparse a los aumentos de precios de combustibles para adaptar surtidores.

Más de 4000 Estaciones de Servicio, que conforman el padrón de ventas de combustibles del canal minorista, tendrán que realizar modificaciones en sus surtidores de manera inminente para poder operar con el nuevo aumento de precios que se espera en marzo.

Se estima que durante el próximo mes, el valor de la nafta Premium superará los 100 pesos por litro. Para ello se tiene que hacer un corrimiento de la coma de las pizarras actuales, de manera que puedan ostentar tres números enteros y un decimal y no ya dos números enteros y dos decimales (como funciona actualmente).

Este cambio necesita la participación de personal especializado para su configuración y puesta en marcha de forma correcta. En diálogo con surtidores.com.ar, Jorge Delgado, titular de Data Oil, empresa distribuidora de la marca Gilbarco Veeder Root, explica que para que los surtidores puedan facturar correctamente se deben realizar cambios tanto físicamente en el surtidor como en los controladores.

Para ello se requiere de dos tipos de operaciones: una modificación técnica de configuración en el equipo controlador de surtidores, que puede ser realizada de manera remota; y una adaptación por parte de un técnico certificado, que deberá dirigirse físicamente hasta la Estación de Servicio para modificar los dígitos en el display del surtidor.

Delgado cuenta que desde Data Oil han desarrollado una plataforma de soporte donde los clientes podrán registrar sus necesidades para la asignación de turnos y posteriormente realizar la comunicación para el cambio de configuración. “Esto requiere de una planificación programada ya que tendrá que realizarse en todo el país”, señala Delgado.

“Proveemos equipos surtidores en toda Argentina, desde Jujuy a Río Gallegos, por lo cual la cantidad de equipos es muy grande y nos encontramos con un desafío”, señala el directivo no sólo en relación a lo que implica el desplazamiento, sino también al traslado en épocas de pandemia.

En ese sentido, exhorta: “Es fundamental que el operador tome conciencia de programar este cambio con tiempo y que no espere a último momento”. Y razona: “Si no se puede cambiar el precio no se puede despachar”.

LA OPERACIÓN

Delgado cuenta que para la operación han desarrollado un Servicio de soporte online que les permiten contactarse con las Estaciones de Servicio. “La conexión remota es una herramienta que nos permite reducir drásticamente los tiempos y lograr una gran eficiencia”, destaca.

Los operadores cuentan con una plataforma DATAHelp! donde se registran e informan sus necesidades, como cantidad de surtidores, tecnología disponible en el controlador, etc, para que luego los técnicos programen una conexión remota y les permita configurar el equipos, tarea demora aproximadamente 15 a 20 minutos por surtidor, cuenta Delgado.

“En los casos de clientes abonados al servicio de soporte DATAHelp nuestros técnicos certificados asisten físicamente a la estación”, indica Estos trabajos se hacen con el consentimiento de horario del operador para coordinar con un técnico local o por la afluencia de clientes a la estación, evitando pedidas de operatividad. “Podemos desarrollar el cambio en cualquier punto del país. Simplemente ingresando en nuestra Web o enviando un correo a DATAoil realizamos la programación de la agenda y hacer el cambio”, resume Delgado.

COMPLICACIONES FRENTE A LA ANTIGÜEDAD

No obstante, el presidente de Data Oil advierte que de acuerdo a la antigüedad del surtidor puede generarse problemas de configuración, por lo que en cada comunicación se realizara un relevamiento pormenorizado del modelo y antigüedad de cada dispositivo. “Este relevamiento técnico nos permite informar con anticipación los inconvenientes que pueden surgir al realizar la actualización de los equipos de despachos”, explica Delgado.

FUENTE Y FOTOS: Surtidores