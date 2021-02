/ / SANTIAGO PÉREZ PONS: "2021 ES EL AÑO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA"

El ministro de Planificación, Economía e Infraestructura, Santiago Pérez Pons, participó recientemente de una videoconferencia con periodistas de toda la provincia, en donde, con agenda abierta, abordó los temas fundamentales de su flamante gestión y los ejes como “reactivación económica sustentable y generación de empleo privado registrado”.

“La obra pública es un motor dinamizador de la economía, entonces eso permite que dos áreas estratégicas, una la que define el financiamiento de los recursos y los ingresos de la provincia y otra la que ejecuta gran parte de la inversión que va a solucionar un montón de problemas estructurales, que además, es un sector que genera mucho empleo van de la mano, creo que es el principal objetivo. Y segundo, creo que el área de Planificación Estratégica es un ordenador en términos de cuáles son las prioridades de gobierno. Trabajar coordinadamente con los ministros y cuáles son los proyectos estratégicos y cuáles son las urgencias que necesitan definición rápida”, continuó Pérez Pons.

“Esa vinculación entre los que administran los recursos y quienes tienen las prioridades más inmediatas de los servicios que brinda el Estado es fundamental, por lo cual esta área tendrá un rol fundamental en el ministerio, definiendo prioridades y empujando la gestión. Siendo facilitador también, de las áreas de gobierno y también cumpliendo las metas que uno tiene, pensando el Chaco un poco más que en cuatro, ocho o doce años, sino pensando hacia dónde queremos ir, que el Gobernador lo tiene muy claro. Y nuestro trabajo es hacer cumplir y obviamente, dada la situación macroeconómica, es cómo lograr que los objetivos que tenemos se vayan cumpliendo. Esto en líneas generales de la unificación de ministerios,” precisó el funcionario.

“Este es un año raro, porque el 2020 fue el de la pandemia y el 2021 no podemos decir que no es el año de la pandemia. Es un año distinto en que la pandemia continúa, los vaivenes económicos también fluctúan, obviamente, tiene que ser un año de reactivación económica, tiene que ser un año donde la política del gobierno tiene que estar apuntada a la reactivación, eso sin lugar a dudas. Ahora tenemos que ser muy precavidos en cuanto a las decisiones que tiene que tomar el Poder Ejecutivo, porque la fluctuación económica dada la agenda sanitaria puede ser distinta. La que estamos ahora en febrero, marzo, de las de mayo o junio. Todo depende no solamente de un contexto nacional, sino también internacional, de la provisión de vacunas, de cómo se va desarrollando eso”, anticipó el economista.

“Entonces, es un año para trabajar en las medidas generales particularmente, pero muy minuciosas. Hoy pensamos en el mediano y largo plazo, pero las medidas que vamos tomando más concretas, tienen que ser medidas que puedan ser factibles y que las vayamos revisando, para que se puedan cumplir. Lo que no puede pasar es que prometamos cosas para el año 2021 y que después, por cuestiones externas no podamos llevar adelante. Creo que desde la política económica, esto debe ser un objetivo y un lineamiento general”.

“La agenda sanitaria es un eje muy importante de gobierno. Es un eje que nos va a ordenar, para decir, bueno, este es el marco para que empecemos a discutir las cuestiones que tal vez, más nos importa a todos y algunas veces, las familias están un poco inquietas. En esas agendas hay dos agendas importantes. Una agenda que tiene que ver con la inversión, particularmente por mi rol y porque creo fuertemente que los déficits estructurales que tiene la provincia, se tiene que canalizar a través de mayor inversión pública, por tres motivos”, agregó.

”Uno porque viene a resolver problemas estructurales de la provincia, la falta de agua, la falta de acceso a cloacas, la falta de mejores rutas, etc. Pero también eso genera un efecto económico muy importante, que tiene que ver en cómo derrama en otros sectores productivos, la logística es uno, la mejora de los servicios es otro, tiene un efecto rebote. Tercero y el más importante de todos, creo es el objetivo primordial del ministerio, tiene que ver con la generación de empleo privado registrado”, confirmó el ministro.

“Hoy, el Chaco es la provincia con la mayor tasa de inactividad, de todas las provincias de la región y de Argentina. Porque hace muchos años, como me gusta decir, la Argentina pasó dos pandemias, una, la pandemia del 2016 al 2019, que vino a dejar problemas estructurales que se profundizaron mucho y otros problemas que antes no estaban y ahora son muy difíciles. Después vino la pandemia del Covid, que profundizó y acentuó todos los problemas que teníamos y que ahora tenemos que empezar a salir y esa salida va a ser progresiva”, aseveró de manera terminante.

“Entonces, el eje importante es la inversión, pero vista del lado positivo de la generación de empleo y obviamente, de resolver problemas estructurales de cada uno de los chaqueños, pero también, vista desde el lado económico de la generación de empleo. Y después, como tercera agenda, creo que la más ordenadora, tiene que ver con la agenda económica. Es un año atípico el 2021, pero es el año para mí de la reactivación económica. Pero tiene que ser una reactivación económica sustentable, que permanezca en el tiempo. No podemos crecer en el año 2021 y volver a caernos en el 2022”, precisó Pérez Pons.

”Necesitamos generar un crecimiento que sea sostenible en el tiempo y eso es integral, la política económica se piensa de manera integral, con todos los sectores, los sindicatos, los trabajadores, cada uno de los ministerios de la administración pública tiene que ser integral, tiene que haber un programa general hacia dónde vamos. Y esa agenda económica va a estar centralizada a la generación de empleo y el ordenamiento, no solamente de las cuentas públicas, ordenamiento de la seguridad social y también el ordenamiento de las finanzas de las familias” aseguró el titular de la cartera económica chaqueña.

“Creo que lo que viene pasando en los últimos por lo menos cinco años, es que a partir de 2016 le desordenaron la vida a la gente, entonces, hay poca previsibilidad para que cualquier familia pueda tomar cualquier decisión. No sabe si este año se va a poder ir de vacaciones. No sabe si va a poder hacer una inversión o el mejoramiento de su casa. Tiene que ver con la previsibilidad económica, con esta dinámica serrucho que existe. Entonces, dado el contexto sanitario, nosotros tenemos que implementar el mejor programa económico, que dé previsibilidad, pero que sea un programa económico que genere crecimiento sostenido”, afirmó.

”Es muy difícil, pero creo que están todas las herramientas. Creo que está el pensamiento donde la pandemia ayudó a ver los problemas estructurales que ya no pueden esperar. Esta es la agenda del Ministerio, creo también del gobierno, la agenda sanitaria, la de infraestructura y la agenda económica, todas van a avanzar obviamente en paralelo, todas tienen una interrelación general, sí tengo que decir, cual es el objetico central del ministerio es la generación de empleo privado registrado, tiene que ser esa, tenemos que salir de la lógica de los últimos cinco años de generación de empleo estancado”, subrayó.

”Obviamente, es necesario una reactivación económica nacional, la provincia no la podemos pensar aislada. Tampoco la Argentina se puede pensar aislada del mundo. Pero la provincia del Chaco depende primero de los recursos de la Nación, pero depende también, del contexto macroeconómico. Entonces nosotros del lado que nos toca, debemos generar un sendero de sustentabilidad económica y la Nación también tiene que hacer lo mismo y eso va a generar una sinergia muy importante para que podamos encontrar ese crecimiento sostenido en el tiempo” concluyó su presentación Santiago Pérez Pons.

FUENTE Y FOTOS: Chaco Día por Día