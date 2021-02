/ / (video) SÁENZ PEÑA - LLEVAN A EMPLEADOS MUNICIPALES EN DESTARTALADOS VEHÍCULOS: "NO DEBEN CIRCULAR MÁS"

Se desconocen las causas del total abandono de estos vehículos, pero lo cierto es que circulando en condiciones de chatarra ponen en riesgo la vida de las personas que llevan, producen una fuerte desvalorización visual del paisaje urbano y además son una permanente amenaza a la seguridad vial.

La consulta de Periodismo365 fue porque permanentemente se observan a desvencijados vehículos del Municipio de Presidencia Roque Sáenz Peña, circular con empleados de Servicios Públicos quienes son llevados a realizar sus tareas ida y vuelta sobre destartaladas y herrumbradas plataformas que ya cumplieron su vida útil y alguna vez fueron carritos, tirados por tractores. "Llama poderosamente la atención que un Municipio que maneja un presupuesto superior a los tres mil millones de pesos, no compre unidades nuevas cuyo costo no superan los 500 mil pesos cada una y que encima se fabrican en la zona. No se puede llevar así a la gente, entre la basura, en condiciones humillantes, de forma indigna y en vehículos arcaicos que no deben circular más. Que pasaría si se caen de ahí o esos armatostes todos destartalados provocan un accidente que seguramente será grave con tanta gente arriba?", se preguntó otra fuente consultada por Periodismo365.

En el video se observa que un tractor, también bastante antiguo, circula en plena zona universitaria traccionando un carrito en situación de chatarra, totalmente herrumbrado y al que le faltan barandas, transportando basura y sobre ella "viajan" unos 15 hombres y mujeres. "En esas condiciones ningún vehículo debería circular y menos aún llevar trabajadores. Durante decenas de años se usaron esos carritos para transporte de ramas, basura o carga de materiales, pero ahora se los ve circular cargados con empleados municipales de los corralones. Son trabajadores barrenderos, en su mayoría integrantes de los pueblos originarios", afirmó otro ofuscado vecino quien agregó que "esos carritos pueden tener más de 30 años porque el parque automotor municipal no tuvo renovaciones en ese tipo de unidades. Nosotros vemos que en esos días de pleno sol los llevan sobre esos carros que ya están desmantelados y arruinados por donde se los mire, con las gomas totalmente lisas de tan desgastadas con el peligro que eso significa, ya que los empleados municipales llevan hasta horquillas, machetes y otros elementos de trabajo, y si llegan a volcar sería un desastre. Incluso en esos mamotretos suelen llevar mujeres barrenderas entre la basura. Es lamentable que eso pase ante la vista de toda la ciudadanía. A la gente le meten multa a toda hora y resulta que esos carros no creo que tengan ni siquiera freno", remarcó el mismo vecino de la zona sur de Sáenz Peña.

Al respecto, el concejal Carlos Pereira, presidente del Bloque Frente Chaqueño, lamentó la situación de total abandono de muchos vehículos del parque automotor municipal de Sáenz Peña. "Cuando a todos les exigen tener los vehículos en orden, paralelamente circulan vehículos del Municipio que ya están en condiciones de chatarra.

En Servicios Públicos la mayoría son vehículos contratados para la recolección de ramas, basura y transporte de tierra y ripio. Desde el Bloque Frente Chaqueño nosotros objetamos las contrataciones en el presupuesto, y resaltamos la necesidad de invertir más en el parque automotor de los corralones municipales y gastar menos en contrataciones, porque justamente en el rubro Contrataciones a Terceros era un monto que nosotros consideramos excesivo", indicó el edil.

Periodismo365