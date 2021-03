/ / AUMENTÓ LA CARNE EN TODO EL PAÍS: EL KILO RONDA LOS $ 730

En un nuevo golpe al bolsillo los frigoríficos incrementaron el valor entre un 7 y 9 por ciento. Pidieron tomar alguna medida.

"La gente lleva lo mas económico, por ejemplo mucha picada, todos los cortes que no tengan sobrepeso, la milanesa también la llevan y al asado está costando venderlo", dijo Williams. "Si no toman alguna medida, no sé lo que va a pasar", destacó. "El Presidente se reunió con los productores la semana pasada y parecía que estaba todo arreglado, pero no van a arreglar nada", agregó.

Respecto al programa que intenta regular los precios, aseguró: "No hay nada en Precios Cuidados". Para finalizar, Williams se refirió a la situación actual de los establecimientos y dijo: "Las carnicerías y los supermercados están vacíos, el que vende es porque tiene menos precio".

