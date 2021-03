/ / CAPITANICH: "ES IMPOSIBLE VOLVER A UNA CUARENTENA TOTAL"

Así lo reconoció este martes el gobernador, Jorge Capitanich, ante la posibilidad de una segunda ola de contagios de coronavirus. Sostuvo que se mantendrá la estrategia de hacer “restricciones parciales” y apuntó a que en mayo la gran mayoría de habitantes de la provincia con factores de riesgo estará vacunada.

“¿Vamos a tener crecimientos de casos? No cabe la menor duda. ¿Va a tener un impacto negativo? No cabe la menor duda. ¿Vamos a generar un cierre total? No, porque es imposible. Es posible administrar los casos a través de restricciones parciales”, indicó el gobernador.

En declaraciones a Chaco TV, el primer mandatario destacó el trabajo que se viene haciendo con el plan de vacunación provincial, con el cual se prevé que en marzo alcance a las 100 mil dosis aplicadas, entre el primer y segundo componente.

“El plan de vacunación está funcionando y va a funcionar cada vez mejor. Los remedios que se aplican funcionan también cada vez mejor. Vamos a tratar de que al tiempo que neutralizamos el número de contagios, aumentar el número de vacunación. Y eso es lo que nos va a permitir transitar un nuevo escenario”, afirmó, al tiempo que indicó que, de acuerdo a sus proyecciones, para el mes de mayo un gran porcentaje de la población de riesgo (unas 266 mil personas) estará vacunada.

