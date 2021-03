/ / SÁENZ PEÑA: SEÑALIZARON LA EXCOMISARÍA 1º COMO LUGAR DONDE SE COMETIERON CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD DURANTE EL TERRORISMO DE ESTADO

Este miércoles se inauguró en Sáenz Peña el primer Espacio de la Memoria del interior provincial. En ese contexto la excomisaría 1º fue señalizada como Centro de Detención clandestino y lugar donde se cometieron crímenes de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado en la última dictadura militar.

"A 45 años de la última dictadura cívico militar conmemoramos este día de la mejor manera mediante la señalización de la excomisaría 1º de nuestra ciudad, lugar perteneciente a la manzana policial donde funcionara un centro clandestino de detención", explicaron desde la Agrupación Rodolfo Walsh Sáenz Peña.

Estuvieron presentes la Secretaria de Derechos Humanos y Género de la provincia, Silvana Pérez, la subsecretaria de Derechos Humanos, Nayla Bosch, el presidente de la Comisión Provincial de la Memoria, Mauricio Amarilla, el diputado Juan Manuel Pedrini, Marcos Fleitas hijo de desaparecidos, Beatriz Barco, hermana del desaparecido dirigente Luis Barcos, y dirigentes políticos junto a familiares de desaparecidos y ex presos políticos, además de otras agrupaciones que conforman la multisectorial de los DDHH. "Son #30mil los desaparecidos, son #500niñxs a los que se les robó la identidad, son más de #300mil los exiliados. Por todo esto, exigimos Memoria, Verdad y Justicia", remarcaron desde la agrupación.

En calle 14 entre 19 y 21 del centro de Sáenz Peña donde está el edificio viejo de la Comisaría 1º, quedó inaugurado esta mañana el Primer Espacio de la Memoria en el interior provincial. Se descubrió un cartel que recuerda al lugar como un centro de detención clandestino durante la dictadura. “Aquí se cometieron crímenes de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado”, señala el cartel haciendo una reseña de lo ocurrido en ese lugar. Es por eso que la subsecretaria de Derechos Humanos propuso al Gobernador proteger y preservar el edificio mediante un instrumento legal adecuado. El 20 de marzo de 2020 a partir del decreto Provincial 441/20 se declara como Patrimonio Histórico Cultural de la Provincia a la ex Comisaria 1ª de Presidencia Roque Sáenz Peña, dando lugar a la intervención de la Dirección Nacional de Sitios de Memoria para la inclusión en el registro nacional de sitios”.

Nayla Bosch, subsecretaria de Derechos Humanos de la Provincia, señalo que “hoy 24 de Marzo es un día importante para todos, es un día que nos atraviesa en el cuerpo a las y los militantes a cada uno de sus distintos lugares”.

Dijo que el lugar de la comisaría era la conocida “manzana policial” donde la ex Alcaidía estaba vinculada con la ex Comisaría 1º, por eso nos parece fundamental que este proceso también sea acompañado y poder avanzar con el primer Espacio de la Memoria fuera del área metropolitana de la provincia. Este es el primer espacio y va a ser el primer espacio que no se encuentra en Resistencia”, señaló.

Recordó que Sáenz Peña “nuclea un montón de discusión y trayectoria que son distintas, muy particulares de la que pudimos encontrar en otros lugares como por ejemplo en Resistencia. Sáenz Peña nucleó a lo que fue las Ligas Agrarias y a la lucha de los compañeros que no solo discutían las cuestiones ideológicas o políticas sino también el modelo productivo”, sostuvo la funcionaria al dejar inaugurado el cartel que recordará el Espacio de la Memoria en Sáenz Peña.

El diputado Juan Manuel Pedrini junto a Mauricio Amarilla, presidente de la Comisión de la Memoria también se refirió a la fecha. “Para nosotros Sáenz Peña es un lugar emblemático por lo que representa no solo este lugar sino también la ubicación estratégica de la ciudad que nos va a permitir trabajar con otros compañeros de otras localidades cercanas”, finalizó.

FUENTE Y FOTOS: Primera Línea - Facebook