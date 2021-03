/ / (videos) SÁENZ PEÑA - GRAN SUSTO: FALLÓ UN JUEGO MECÁNICO PARA NIÑOS EN EL PARQUE TEMÁTICO. INCERTIDUMBRE POR CONTROLES

"Lo que pasó fue que el radiador del motor del Samba se quedó sin agua, estuvo trabajando muchas horas seguidas, se recalentó y se quedó sin agua para refrigerar el motor. Ese equipo levanta altas temperaturas cada vez que funciona, trabajó varias horas seguidas y encima hacía mucho calor. Pero no fue nada grave, en ningún momento hubo que llamar a los Bomberos y tampoco se prendió fuego. Lo que se ve en el video no es humo sino vapor del enorme radiador que tiene el equipo, que al quedarse sin agua se recalentó y empezó a largar ese vapor espeso. Todo fue solucionado por personal nuestro, especializado en estas cuestiones. Ya era casi en los últimos minutos de función de este parque y no hubo problemas con la gente porque justo se terminaba la vuelta del Samba. No hubo que lamentar heridos ni mucho menos lesionados. Fue solamente un sobresalto y el juego siguió funcionando normalmente", explicaron fuentes de la empresa de diversiones a Periodismo365.

LA POLICÍA ASEGURA QUE EL PARQUE NO TIENE LOS CONTROLES CORRESPONDIENTES: "LA DIVISIÓN BOMBEROS NUNCA FUE CONVOCADA A INSPECCIONAR LAS INSTALACIONES"

Fuentes de la Policía del Chaco confirmaron a Periodismo365 que se enteraron de la llegada del parque y su funcionamiento "por los medios de prensa. Cada vez que llega un parque de diversiones a la ciudad el Municipio notifica y convoca a la División Bomberos para revisar e inspeccionar si está en orden la parte eléctrica que debe ser subterránea ya que se manejan altos voltajes, controlar las jabalinas, los matafuegos correspondientes y toda la prevención y defensa contra siniestros y de seguridad destinados a evitar el surgimiento de incendios y control de otras emergencias que pongan en peligro vidas humanas. Al juntarse muchísima gente en el lugar, la empresa tiene que tener un sistema de prevención contra incendios y evacuación, con planos de prevención contra incendios que reúnan las condiciones mínimas requeridas para contemplar un acontecimiento o tomar parte de actividades recreativas. Pero lamentablemente nada de eso se hizo", remarcaron las mismas fuentes.

