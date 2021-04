/ / CHACO - COVID: “SI SEGUIMOS POR ENCIMA DE LOS 200 CASOS DIARIOS, VAMOS A IR A UN COLAPSO SANITARIO", ADVIERTE LA SALUD PRIVADA

El director del sanatorio Palacio de Resistencia, miembro del Grupo URBE, Dr. José Uriona, confirmó un incremento de más del 100% en los precios de insumos y medicamentos para el tratamiento de casos de coronavirus. Además, advirtió que hay un incremento en la ocupación de camas de pacientes con covid-19 y aseguró´: Si este ritmo no se detiene vamos a ir a un agotamiento del sistema”.

Aclaró que no tuvieron inconvenientes en cuanto a la provisión del stock. “Estamos acostumbrados a hacer pedidos con semanas de anticipación, a veces cada quincena. Eso hace que no veamos en la demanda rápida demoras. Somos previsibles en cuanto a la solicitud”. No obstante, no descartó que exista “especulación” por parte de vendedores en relación a la posibilidad de incrementar el precio. “Estamos sumidos en un mercado capitalista o liberal y muchas veces hay especulaciones con este tipo de cosas”, analizó.

Consultado por la demanda en relación a un aumento en los contagios, reconoció que “hay un incremento en la ocupación de camas de pacientes con covid-19. No puedo decir que estamos colapsados, pero tenemos un ritmo ascendente constante. Esto nos pasa a todas las instituciones que atendemos pacientes con esta patología. Si este ritmo no se detiene vamos a ir a un agotamiento del sistema y a un colapso del mismo. Si la curva se aplana o desciende vamos a tener un menor requerimiento; pero si seguimos por encima de los 200 casos diarios, creo que en algunos momentos nos vamos a saturar”, advirtió. En ese contexto, también aseguró que el personal de salud “está agotado, la mayoría no pudo ser reemplazado, ni ha tenido descanso. Está agotado física y psíquicamente”.

