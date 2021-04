/ / CHACO - REPUDIABLE: UN COMERCIO PROHIBIÓ EL INGRESO A UNA MUJER POR SER TRABAJADORA DE SALUD

Quien denunció el aberrante hecho de discriminación es Graciela González, empleada de un sanatorio de la capital chaqueña. Aseguró que en una fiambrería ubicada en Illia 480 le impidieron el ingreso tras notar su uniforme. “Los que tienen contactos con enfermos, no pueden entrar”, contó que le espetaron en la entrada. Repudio de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad (ATSA).

“Quedé asombrada y le consulto si hay una ley o decreto que prohíba que personas que trabajamos en Salud, o vista una simple chaqueta, no podamos entrar a ciertos negocios. Me mostró un papel todo doblado que nadie ve y no se leía”, se quejó Graciela González en declaraciones al portal Datachaco.

Por su parte, Adrian Bellomi, secretario General de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad (ATSA), repudió lo ocurrido con González. “Repudio enormemente la actitud que tuvo este comercio hacia una afiliada nuestra por el simple hecho de haber tenido una chaqueta como lo tienen tantos compañeros de la sanidad”, sostuvo el sindicalista.

“Constantemente nuestros compañeros están sufriendo esto. A la noche, cuando toman el colectivo, el chofer ve que la persona que va a subir al colectivo tienen un ambo, y pasa de largo. En los edificios nos pasa lo mismo”, añadió en declaraciones a Radio Facundo Quiroga.

FUENTE Y FOTOS: Chaco Día por Día