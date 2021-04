/ / COVID-19: EL DIPUTADO CIPOLINI PIDE LIBERAR TODO: "LA ECONOMÍA VIENE MUY COMPLICADA"

Manteniéndose siempre fiel a los preceptos y formas de hacer política de Cambiemos, el contador Gerardo Cipolini, diputado nacional y exintendente de Presidencia Roque Sáenz Peña; prioriza la economía por sobre las cuestiones humanitarias en medio del peor momento de la pandemia de COVID-19, cuando los contagios y las muertes de pacientes infectados van en fuerte, imparable y alarmante ascenso de la mano de diferentes cepas que empiezan a proliferar en el Cono Sur; peor aún con el sistema sanitario ya colapsado a todo nivel en gran parte de la Argentina. En su cuenta personal de la red social Facebook, el legislador nacional por el Chaco que en varias ocasiones estuvo ausente a la hora de votar leyes trascendentales para el país, curiosamente ahora pide que dejen trabajar libremente a los empresarios y comerciantes. Cipolini escribió textualmente:

"Durante el año 2020 se cerraron más de 90.000 empresas y 41.000 pymes, lo que generó que 185.300 personas perdieran su empleo (cifras de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa - CAME - ), eso hablando del empleo formal, en blanco; a este panorama desolador, hay que sumarle todas las pérdidas de empleo no registrado (en negro), changarines, cuentapropistas, monotributistas, emprendedores, etc. que se vieron seriamente afectados por la pandemia y sus consecuencias, como así también por las medidas restrictivas del gobierno a lo largo de todo el año pasado"

"Desde un primer momento, apoyamos la elaboración de protocolos de bioseguridad confeccionados en conjunto por todas las partes intervinientes, sabiendo que, lamentablemente, esta pandemia sabemos cuándo empezó, pero no cuándo finalizará. Es importante no repetir los errores cometidos, en materia de prohibiciones y restricciones, del año próximo pasado. Un país con 19.000.000 millones (sic) de pobres debe, necesariamente, equilibrar, de manera inteligente, las medidas de bioseguridad, con las de cuidar el empleo y una economía que viene muy complicada. Por lo expuesto, apoyamos a todas las empresas (pequeñas y medianas), comercios, emprendedores, a toda la cadena turística (hoteles, agencia de viajes, etc.), restaurantes, bares, etc, para que, cumpliendo con los protocolos que ya se han realizado y se han puesto en práctica, puedan desarrollar sus actividades comerciales."

"El estado debe acompañar, corregir y, en caso de que no se cumplan, labrar las actas con las multas correspondientes, pero, en ningún caso, se debe prohibir el trabajo como única medida para combatir la pandemia del Covid- 19", finaliza la misiva del Diputado Nacional Gerardo Cipolini.

Periodismo365