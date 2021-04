/ / EL GOBIERNO EVALÚA APLICAR UN AUMENTO EN LAS RETENCIONES

La secretaria de Comercio Interior, Paula Español, aseguró: "No me va a temblar el pulso para tomar las medidas que hagan falta para cuidar los precios".

Y advirtió: "no me va a temblar el pulso para tomar las medidas que hagan falta para cuidar los precios". En declaraciones radiales, Español dijo estar "preocupada por el dato de que una familia necesite $ 60.784 para no ser pobre", tal como informó el INDEC el jueves. No obstante, aclaró: "Hay que entender que no es sólo de la Argentina. En Brasil alimentos subió tres veces lo que subió el índice común".

La funcionaria admitió: "Nos preocupa la inflación. Y las presiones en el precio de los alimentos las tiene todo el mundo. La Argentina produce alimentos y los exporta. El problema es desacoplar los precios de exportación del precio interno".

"Y las retenciones son precisamente eso: desacoplar los precios de los niveles internacionales. O un encaje, que hace que se pueda exportar, entren dólares, pero que una parte quede en el país a un precio más razonable", enfatizó.

La titular de Comercio Interior consideró que las retenciones "son una herramienta más macroeconómica, pero hay otras que tiene que ver con herramientas sectoriales, otras con determinados acuerdos con precios y negociaciones y otras más específicas como mecanismos de ferias móviles".

Además, puntualizó que el precio internacional del girasol, en un año, subió 135% en dólares y lo mismo pasa con la soja y el maíz; por ese motivo, dijo, "las presiones son mayores" en el mercado interno. Español aseguró que, a pesar de que la inflación acumuló 13% en apenas el primer trimestre del año, la meta de 2021 "sigue siendo la del Presupuesto Nacional": 29%.

Español se refirió al aumento de precios de la carne: "Estamos trabajando para que frene el aumento de la carne, con el sistema de declaraciones juradas para exportar y otras medidas". Durante los últimos días, el Gobierno aplicó mayores controles sobre las exportaciones de carne, con el fin de limitar la suba de los precios de ese producto en el mercado interno.

Por otra parte, se refirió al Sistema de Información para la Implementación de Políticas de Reactivación Económica (SIPRE), que exige a las grandes empresas a brindar información al Gobierno respecto de su producción, ventas, precios y otras variables.

"Es un sistema nuevo. El SIPRE apunta a unas 500 empresas y ya hay arriba de 100 empresas que completaron toda la información. Después está habiendo algunas cuestiones con el sistema informático, pero la información va a estar, pero es el primer mes. Pero es una información que es útil para ver la evolución y sobre todo a lo largo de la cadena", explicó.

