/ / HEBE: "LOS QUE CERRARON ESCUELAS AHORA QUIEREN SER CAMPEONES EN EDUCACIÓN"

La presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini expresó en referencia a la oposición que "los que cerraron escuelas y Ministerios ahora quieren ser campeones en educación". "Los que dicen que quieren la educación dejaron tiradas millones de netbooks". Señaló que "los periodistas que están del otro lado quieren que fracase Fernández".

Indicó que “me pasó muchas veces ir a una Universidad de invitada y como no tenía nivel académico no me dejaban entrar. En Santiago del Estero terminé hablando arriba de una mesa en la calle”. Remarcó que “en la UBA no me invitaron a hablar, tenías que tener un nivel académico para hablar”. “Cuando te llevan a tus hijos empezás a ver todo lo que pasa, salir de todo eso es muy complicado. Se sale con trabajo, con ideas y con recuerdos de estar con ellos”.

Hebe de Bonafini se refirió a que “nos cuentan los muertos, los internados, las camas que no hay. No nos dejan hablar de la manera extraordinaria que se hizo con las vacunas en nuestro país que van a salvar cientos de millones de personas”. Remarcó que "poder hacer 5 millones de vacunas el año que viene ya es para festejar, es para poner banderas en las calle agradecidos a los científicos que son capaces”.

“Hemos inventado un montón de medicamentos para paliar el virus”.

Sobre la oposición expresó que “los periodistas que están del otro lado quieren que fracase Fernández”. “Los que nunca quisieron educación, cerraron escuelas y Ministerios ahora quieren ser los campeones. No hay que hablar de ellos”.

Por ese motivo alentó a “sentir como propio el triunfo de los que son capaces de hacernos vacunas”. “Si hablamos 80% de ellos y 20% de nosotros, vamos a seguir en el mismo lugar”. “Necesitamos hablar de nuestros símbolos y de lo que nos sale bien”. “Queremos estar en el campeonato de la muerte, los respiradores y no salimos de ahí”. Recordó que “el 30 de abril hacen 44 años que estamos en la calle sin haber abandonado ni un solo día nuestro trabajo y nuestras ideas”. Por ese motivo “estamos preparando el banderazo para el próximo viernes”.

“La bandera Argentina no se entrega, hay que tenerla muy alto porque estamos haciendo algo importante”. “Los que hoy dicen ser mejores que nadie hicieron de ministerios una secretaría”. “Los que dicen que quieren la educación dejaron tiradas millones de netbooks”.

También expresó que “doy lo que no tengo porque los diputados y senadores se la jueguen, les pagamos para que opinen. El silencio nunca es salud, es complicidad”. “Queremos que la bandera Argentina vuelva a estar en nuestras manos, no en las del enemigo que la ensucia”.

“El 30 de abril decretamos el día del amor maternal, es el día que salimos a la calle y no paramos. Nosotras le ponemos vida a la muerte”. “Cuando hablamos de las Madres que se van, le hacemos a cada una un relato y ya está. Nadie para, no cerramos la casa, lo mejor es seguir trabajando como ellas querían”.

