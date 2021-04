/ / IMPACTO DEL COVID: OCHO DE CADA DIEZ PERSONAS CREEN QUE "ES CADA VEZ MÁS DIFÍCIL" CONSEGUIR UN TRABAJO

Ocho de cada diez personas consultadas admitió una dificultad creciente para conseguir trabajo, en medio del fuerte impacto de la segunda ola de Covid, de acuerdo con un informe privado.

El 43% destina la mayor parte de su salario a comer, 28% a pagar el alquiler, 17% ahorra y otro 10% lo dedica a sus hijos. En tanto, apenas un 2% puede destinarlo a realizar un viaje, según el sondeo. Además, el 87% debió ajustar gastos en el último tiempo y 97% asegura que su sueldo ya no rinde como antes, ante el avance de la inflación, y un 67% reconoció que evaluaría irse del país.

Los encuestados confirman que la pandemia generó la llegada masiva del home office (55%), pero el 43% advierte que significó pérdida de ingresos. El 60% dijo estar "inseguro" sobre su situación laboral, casi un 20% incómodo y un 14% expectante. Por otro lado, poco menos del 5% corresponde a aquellos que están seguros y cómodos.

El 70% de los trabajadores argentinos reporta que sus empleadores se comportaron de forma correcta durante la pandemia y el 28% calificó el comportamiento de sus empleadores como "regular", "indiferente", "mal" y "pésimo".

Cuando se les preguntó con qué palabra definirían la situación laboral argentina, la mayoría de las respuestas fueron negativas: "Inestabilidad" fue la más repetida, seguida por "desastrosa", "malísima" y "complicada". Si por el crecimiento de casos se tomara la decisión de volver al ASPO (Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio), el 39% lo entendería y lo tomaría bien, mientras que 36% no lo comprendería pero lo aceptaría.

El 17% admitió que no lo aceptaría de ninguna manera y para el 8% sería indiferente. Para un 80%, con la pandemia cada vez es más difícil conseguir un trabajo. Un 49% está buscando un puesto de trabajo hace más de un año, mientras que el 20% hace menos de 6 meses, el 12% hace un año, el 10% hace 6 meses y el 9% hace menos de un año.

Para casi el 52% de los argentinos que se encuentran empleados, su trabajo actual es muy importante, para un 29% es medianamente relevante y el 17% lo considera solo como momentáneo. El 40% reconoce que su nivel de consumo ha disminuido, mientras un 33% sostiene que ha aumentado y un 23% que se mantiene igual.

Con relación a las compras, un 55% sostiene que realizó cambios y ahora compara más los precios, otro 37% también modificó su rutina y ya no hace una compra mensual, es decir, adquiere lo que necesita en el día. El 73% no dudaría en cambiar de empleo por una oferta salarial superior a la que recibe en la actualidad, un 51% priorizaría poder lograr un equilibrio entre su vida laboral y personal, el 47% más beneficios, mayor comodidad (29%), y el 29% se cambiaría por un trabajo que le guste o en lo que pueda dedicarse a lo que se especializó (20%). Con respecto a si analizarían irse a vivir a otro país por la situación actual, casi un 67% manifestó que sí, mientras algo más del 24% no lo haría.

