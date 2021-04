/ / “LA SOCIEDAD ESTÁ AVANZANDO", ASEGURAN DESDE LA FUNDACIÓN TRAVESTI TRANS CHACO

Mariano Galeano, presidente de la Fundación Travesti Trans Chaco aseguró que “la sociedad está avanzando” en lo que refiere al reconocimiento de derechos de la comunidad LGTBIQ+. Galeano reflexionó sobre esto al conmemorarse hoy, 31 de marzo, el Día Internacional de la Visibilidad Travesti Trans.

Respecto a la provincia del Chaco destacó que se trabaja desde distintas áreas del Gobierno y ejemplificó esto al mencionar la jornada de concienciación y capacitación que se desarrolla en Puerto Tirol junto a la Secretaría de Derechos Humanos y el Ministerio de Desarrollo Social.

“Buscamos que se empiece a hablar y a concienciar sobre la no discriminación y el buen trato a la población LGTBIQ+”, explicó en diálogo con Radio Provincia. Mencionó que este trabajo se despliega en toda la zona Metropolitana como por ejemplo en Fontana donde la Fundación cuenta con un espacio físico.

Al mencionar como responde la gente a este tipo de actividades, Galeano destacó la apertura y sensibilización que demuestran. “Lo que buscamos es tratar de encontrar esta empatía en la población en general explicando y enseñando lo que tiene que ver con la diversidad y la no discriminación”, dijo. Detalló que “hay muchas personas que se acercan, por ahí desde su ignorancia en no saben cómo tratar con una persona trans, para saber que palabras utilizar para no tratar mal a una persona del colectivo”.

FUENTE Y FOTOS: Agencia FOCO