/ / SÁENZ PEÑA: APARTAN DEL CARGO A UN JEFE DE POLICÍA DENUNCIADO POR ACOSO SEXUAL

Se trata del comisario general Marcelo Moral, Director General de Seguridad Interior de la Policía del Chaco. Fue denunciado por una subalterna quien lo acusó de intentar besarla en contra de su voluntad y de haber sido manoseada. También aseguró que fue amenazada con su traslado si denunciaba el hecho, algo que finalmente ocurrió. La presentación fue radicada ante la Fiscalía de Investigaciones Nº 3 de Sáenz Peña.

La confirmación del apartamiento de Moral fue difundida a los medios este miércoles a través de la Dirección de Prensa de la Policía. “Mientras se realizan todas las investigaciones judiciales y administrativas en curso, se dispuso preventivamente el apartamiento del cargo del agente policial denunciado, para garantizar la integridad psicofísica de la agente denunciante, al mismo tiempo que asegurar la transparencia y ecuanimidad de la investigación en curso, evitando así cualquier duda o riesgo de interferencia fundada en la jerarquía del agente denunciado”, indicaron en un comunicado.

La denuncia contra el comisario quedó radicada en la Fiscalía Nº 3 de Sáenz Peña. La misma fue presentada el martes por una agente de la Comisaría Sexta de esa localidad, quien acusó al jefe policial de intentar besarla en contra de su voluntad y de posteriormente tocarle un pecho. Además, dijo que fue amenazada con su traslado si denunciaba el hecho, cosa que finalmente se concretó.

Según expresa la denuncia, la mujer contó que el 10 de marzo pasado, Moral la convocó a su oficina. Una vez allí, el comisario General cerró la puerta con llave y le preguntó si se podía “dar un gustito”. La mujer le preguntó a qué se refería y la respuesta del jefe, siempre de acuerdo al relato, fue: “¿Te puedo dar un beso?”.

“Yo quedé sorprendida con su palabra, no pudiendo contestarle palabra alguna. Seguidamente intentó besarme en los labios. Le esquivé el beso pero no obstante a ello me manoseó un pecho lo que me llevó a empujarlo para que mantenga la distancia y luego salí de inmediato de la oficina”, relató la denunciante.

Después del episodio de acoso, algunos días más tarde, el comisario la habría amenazado con su traslado si revelaba lo ocurrido. “Más vale que te quedes calladita nomás sino te voy a tener que trasladar, me importa una mierda. No sabés todavía quien soy, parece”, fueron sus palabras, según la agente. Finalmente, el 18 de abril le llegó la notificación de su traslado a la Comisaría 2º de Sáenz Peña.

