/ / SÁENZ PEÑA: EL COMITÉ SANITARIO PIDE VOLVER A LA EDUCACIÓN Y TRABAJOS CON NORMALIDAD

El Comité Sanitario de Sáenz Peña está preocupado por las medidas restrictivas de los Decretos tanto provincial como nacional. "Se debería en nuestra zona permitir volver a la normalidad en cuanto a educación y trabajos". Así lo manifiestan en un comunicado en el cual ponen particular énfasis en las medidas restrictivas y en la no escolaridad, explicando que debería hacerse un análisis meticuloso de cuáles serían las vías de mayor contagio, ya que la realidad de nuestra ciudad no puede traspolarse a los grandes centros urbanos.

LA EXPLICACIÓN

“Queremos ser absolutamente claros, bajo ningún punto de vista estamos manifestando nuestro apoyo al no cuidado de nuestra ciudadanía, solo que entendemos que deberíamos analizar en forma científica la ruta del contagio y los focos de mayor riesgo para la diseminación de la enfermedad, ya que los pocos datos disponibles no aseguran que la escolaridad, al menos hasta ahora, sean un punto de contagio ni de transmisión de la enfermedad manteniendo estrictamente los protocolos autorizados por las autoridades. Escapa a la posibilidad del Estado regular lo que hagan esos niños y sus familias en sus hogares o en sus burbujas. Tampoco los comercios cual fuera su rubro siempre y cuando se controlen los parámetros sanitarios, por ende, entendemos que se debería en nuestra zona permitir volver a la normalidad en cuanto a educación y trabajos.

PARTE EPIDEMIOLOGICO DE LA SEMANA DEL 11 AL 17 DE ABRIL

Durante este periodo de tiempo se tomaron 1225 nuestras de las cuales el 27% dio positivo para Sars Cov2 (325), 870 dieron negativo y aún restan 30 que están en estudio. Se incrementaron los testeos realizados y a su vez al existir más postas para tal fin, los vecinos se vuelcan con mayor asiduidad ante cualquier síntoma compatible, de la semana pasada a esta se incrementó el número de estos en casi 300 testeados más.

Periodismo365