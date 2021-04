/ / (video) COVID: EL PRESIDENTE ANUNCIÓ RESTRICCIONES EN EL AMBA Y PIDIÓ ACOMPAÑAMIENTO DE INTENDENTES Y GOBERNADORES

Hubo definiciones del Presidente de la Nación ante el avance desmesurado de los contagios por COVID. El Gobierno Nacional anunció nuevas restricciones ante el aumento de los contagios.

Luego del último reporte del Ministerio de Salud, que registró más de 25 mil casos, el presidente Alberto Fernández anunció nuevas medidas para frenar el aumento de contagios de coronavirus. Entre ellas, una restricción a la circulación nocturna que irá desde las 20 horas hasta las 6 de la mañana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). También se volverá por dos semanas a la modalidad virtual en los tres niveles educativos. "Necesitamos no detener el proceso vacunatorio y que el sistema sanitario no se sature", expuso el Presidente.

"Hay un crecimiento de los contagios importante, en especial en el Área Metropolitana de Buenos Aires", comentó. En ese sentido, el jefe de Estado pidió restringir los encuentros sociales, al anunciar para el AMBA el cierre de todas las actividades recreativas, sociales, culturales, deportivas y religiosas en lugares cerrados.

También quedará reducida la nocturnidad desde las 20 hasta las 06 de la mañana. "Restringir la nocturnidad no quiere decir que durante el día se puede hacer cualquier cosa. Lo que quisimos hacer -en relación a las medidas de la semana pasada- fue que la gente se relaje después del trabajo. Pero atención, si ese relajamiento ocurre durante el día, el contagio también sucede", agregó. "El problema es el descuido individual de cada uno de nosotros".

En cuanto a las clases, el mandatario anunció la vuelta a la virtualidad por dos semanas, hasta el lunes 30 de abril. "Durante dos semanas serán dadas en forma virtual. Los docentes, el personal no docente y los alumnos no deberán asistir a clases. Y recibirán la educación a distancia”, indicó Fernández.

Otras definiciones del Presidente

*"En ningún momento nosotros acaparamos la decisión de comprar vacunas, todas las provincias estaban facultadas a hacerlo. Estoy seguro de que más de un gobernador habrá intentado comprar y le ha sido difícil porque los productores prefieren hacer contratos con los estados nacionales"

*"Estamos entre los países que irónicamente tiene cierto privilegio de conseguir vacunas y seguir vacunando a su pueblo. Para seguir con la vacunación tenemos que reducir los encuentros sociales".

*"Como Presidente de la Nación preservaré la salud de todos los argentinos y todas las argentinas y procuraré su cuidado al máximo. No me mueve ningún interés político en lo que hoy estoy proponiéndoles, no estoy acá planteando estas cosas para ver de qué modo lucro políticamente, lo único que me importa es preservar la salud de los argentinos".

Las nuevas medidas

• SE RESTRINGE LA CIRCULACION NOCTURNA ENTRE LAS 20HS Y LAS 6 DE LA MAÑANA

• QUEDAN SUSPENDIDAS LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS, SOCIALES, CULTURALES, DEPORTIVAS Y RELIGIOSAS EN LUGARES CERRADOS

• LAS ACTIVIDADES COMERCIALES ABRIRAN A LAS 9 HS Y CERRARAN A LAS 19HS

• LAS ACTIVIDADES GASTRONOMICAS FUNCIONARAN EN MODALIDAD DE ENTREGA A DOMICILIO LUEGO DE LAS 19HS

LAS FUERZAS FEDERALES SERÁN LAS ENCARGADAS DE CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS.

Educación

DESDE EL LUNES 19 HASTA EL VIERNES 30 DE ABRIL SE RETORNA A LA MODALIDAD VIRTUAL EN LOS TRES NIVELES EDUCATIVOS.

Nuevas vacunas

Seguimos negociando y hablando con todos los proveedores de vacunas para cerrar acuerdos y acelerar el acceso a ellas. Este fin de semana estarán llegando más vacunas para continuar con el Plan de vacunación.

Terapias intensivas

Al igual que en 2020, el Gobierno nacional trabaja en la reorganización del sistema de salud para dar prioridad a la atención de la enfermedad COVID-19 ante el ascenso de casos de coronavirus en el marco de la segunda ola.

En 2020 las camas UTI pasaron de 8.521 a 12.501, lo que representó un incremento del 47% de la capacidad del sistema para absorber la demanda aumentada de cuidados intensivos ante la pandemia..Además en articulación con el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, se instalaron 12 hospitales modulares de emergencia y 19 Centros Modulares Sanitarios, en lugares estratégicos del país para fortalecer la respuesta sanitaria.

Plan de vacunación

Más de 5 millones de personas ya recibieron la primera dosis en el marco del plan de vacunación que lleva adelante el Gobierno nacional para combatir el COVID-19. En tanto, las inoculaciones suman en total 5.874.864, contando aquellas personas que recibieron ambas dosis (767.278). Las dosis distribuidas desde el comienzo del plan de inmunización a todas las jurisdicciones ascienden a 7.248.208.

Argentina lleva vacunados al 95 por ciento de su personal de salud con la primera dosis de vacuna y más del 60 por ciento con esquema completo. En el segmento de adultos mayores, el porcentaje de coberturas es del 64,1 % en personas de 80 años y más; el 58,4 % en personas de entre 70-79 años y el 21,5 % en la franja de 60-69 años.

Ni las provincias ni la Ciudad Autónoma de Buenos Aires están legalmente impedidas de comprar vacunas contra el COVID-19. La Ley de Vacunas Destinadas a Generar Inmunidad contra el COVID-19, votada el 6 de noviembre de 2020, incluso exime del pago de derechos de importaciones y de cualquier otro impuesto a las provincias y a la CABA en caso de que adquieran dosis. La Ley de Vacunas fue votada también por la oposición, que en su gran mayoría votó a favor.

FUENTE, FOTOS Y MULTIMEDIA: Página/12