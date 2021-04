/ / (video) LA ARGENTINA COMENZÓ CON LA PRODUCCIÓN DE LA VACUNA SPUTNIK V

Argentina se convierte en el primer país de América Latina en producir la vacuna Sputnik V. La empresa farmacéutica Laboratorios Richmond Sacif produjo el primer lote de la vacuna rusa contra el coronavirus, que deberá ser controlado por el Centro Gamaleya. Se espera que la producción a gran escala en el país comience en junio.

"La Argentina se ha convertido en el primer país de América Latina en comenzar la producción de la vacuna Sputnik V. RDIF y sus socios han realizado una transferencia de tecnología a los Laboratorios Richmond", señaló el comunicado difundido por el organismo ruso. Y continuó: "El primer lote producido será entregado al Centro Gamaleya para realizar el control de calidad correspondiente".

"Es una gran noticia, pero paso a paso"

Según la empresa, se prevé que la producción a gran escala de Sputnik V en Argentina comience en junio, aunque fuentes gubernamentales explicaron que, al tratarse de un "proceso biológico, puede tener demoras y algunas dificultades hasta alcanzar los niveles óptimos" por lo que sugirieron "ser prudentes". "Es una gran noticia, pero paso a paso", dijeron esas fuentes oficiales a Télam. "Apostamos a la mejor vacuna del mundo", continuaron, pero aclararon que "hay que poner cautela en el corto plazo".

Explicaron que "el mediano plazo es a fin de año, para hacer el 100% de la vacuna" y añadieron que la producción en el país se debe a "un acuerdo entre privados" facilitado por el Gobierno y que el Estado deberá comprar las dosis dado que "no hay nada escrito" para que Richmond destine toda la producción en la Argentina. En ese sentido, el comunicado difundido por el organismo ruso añadió que "la vacuna producida en la Argentina podrá, luego, se exportada a otros países de América Central y América Latina".

El acuerdo entre Rusia y el laboratorio

Por su parte, desde Laboratorios Richmond también comunicaron la producción de este primer lote, confirmaron que será enviado al Gamaleya para que realicen "las pruebas de calidad" y añadieron que "de ser positivo el proceso, la producción a escala comenzaría en junio de 2021".

